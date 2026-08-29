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Овчинников: «Свободу Талалаеву!»

29 августа, 08:59
12

Российский тренер Валерий Овчинников встал на защиту Андрея Талалаева из «Балтики».

  • Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.
  • Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.
  • КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
  • Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«Почему именно четыре матча? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет.

Ладно бы он какой-то жест правильный показал. Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? У нас в толковом словаре Даля жесты описаны? Видимо, додумали, что кого-то поимели. Но такого не написано в регламенте.

Талалаев кому-то сильно мешает. Уже не знают, как его убрать. Это яркий и самобытный тренер. Эти постоянные дисквалификации могут помешать ему возглавить топовый клуб в будущем. Кто-то сознательно его на всем ловит. Свободу Талалаеву!

Он был неплохим игроком, но просто футбольная жизнь не сложилась. Он приехал ко мне в команду с тяжелой травмой колена. Думали, что он восстановится. У него осталась футбольная недосказанность.

Как игрок он не смог себя полностью реализовать, но как тренер он реализовался, всем все доказал. У него постоянная мотивация», – сказал Овчинников.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Овчинников Валерий Талалаев Андрей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SLADE2019
1787984850
Ну а кто еще за Талалайкина вступится? Такой же не совсем адекватный человек.
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Император Бомжей
1787985274
Давайте каждый жест пропишем в регламенте, например сердечки, должны быть только такие ❤️ или к примеру большой палец вверх должен быть поднятым только на левой руке 👍 Овчинников, такой же долбоящер как и Талалев!
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aldo conte
1787986084
Рыбак рыбака видит издалека. Овчинников в своё время тоже покуролесил немало. 🤩
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Красногвардейчик
1787987547
Быдло быдлана защищает
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Cleaner
1787990474
Не дружишь с головой - плати штрафы и отбывай дисквалификации! Только так. Талалаевщину нужно искоренять. ПС: Овчина О СЕБЕ напомнить решил, чтобы не забыли...(((
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Цугундeр
1787991857
) Бормана отловили в очереди за просрочкой.. А я с ним согласен. Талалай- гамно (как человек) , но зато какое..! И наше . А не испанское , в корчах страшных на бровке.))
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rash1959
1787995757
Два сапога - пара. Обоих отправить на процедуры с мозгом.
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zigbert
1787995961
Защитник нашелся.Если до Талалаева не дойдет что есть еще и правила поведения на публике,все для него может закончится печально.
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Айболид
1787999140
.... и Анджеле Дэвис!
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СПОРТ 21 века
1788025755
Абсолютно верно подмечено. Другое дело, что эти слова мало что поменяют. И вообще, хорошо говорить, когда знаешь, что за этим заявлением ничего не стоит. А ты возьми и напиши петицию от своего лица, покажи общественности, что в этом кроется правда. Конечно же, Овчинников этого не сделает, потому и уверенно говорит то, что ни к чему никогда не приведёт. Говорить может кто угодно и когда угодно, а вот действовать способен 1% из 100...
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