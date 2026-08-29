Овчинников: «Свободу Талалаеву!»

Российский тренер Валерий Овчинников встал на защиту Андрея Талалаева из «Балтики».

Талалаев не сдержал эмоций после гола в ворота «Рубина» на 64-й минуте, отмененного впоследствии из-за офсайда.

Он повернулся к трибунам и начал выкрикивать нецензурные выражения, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении болельщиков.

КДК наказал его баном на 4 матча и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Тренер пропустит игры «Балтики» с «Родиной», «Локомотивом», «Факелом» и «Зенитом».

«Почему именно четыре матча? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет.

Ладно бы он какой-то жест правильный показал. Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? У нас в толковом словаре Даля жесты описаны? Видимо, додумали, что кого-то поимели. Но такого не написано в регламенте.

Талалаев кому-то сильно мешает. Уже не знают, как его убрать. Это яркий и самобытный тренер. Эти постоянные дисквалификации могут помешать ему возглавить топовый клуб в будущем. Кто-то сознательно его на всем ловит. Свободу Талалаеву!

Он был неплохим игроком, но просто футбольная жизнь не сложилась. Он приехал ко мне в команду с тяжелой травмой колена. Думали, что он восстановится. У него осталась футбольная недосказанность.

Как игрок он не смог себя полностью реализовать, но как тренер он реализовался, всем все доказал. У него постоянная мотивация», – сказал Овчинников.