Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана

Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана

9 ноября 2024, 01:11
10

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получит крупную компенсацию в случае отставки.

В его контракте с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) прописана неустойка в размере 1 миллиона евро.

Сам тренер тоже может уйти досрочно, заплатив указанную сумму.

  • Черчесова назначили 3 июня.
  • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
  • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.
  • В ноябре сборная проведет еще 2 матча ЛН – дома с Австрией и в гостях против Норвегии.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 1
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
Источник: Legalbet
Казахстан. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1731106223
Только мостовому это не показывайте а то его кондрашка хватит
Ответить
aldo conte
1731113207
Хорошая профессия тренер - пришел, слил пару-тройку матчей, получил 1 млн. евро неустойки, поехал в другое место "тренировать".
Ответить
evgevg13
1731123299
Да все верно. Позвали сами, оторвали человека от вселенских дум. Выгоните раньше времени-платите.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1731127777
Если перевести в тугрики, то Черчесов будет триллионнером.)
Ответить
alex1951
1731128308
А почиму не в теньге (нац.валюта) ? Чё ,кумысы,в Евросоюзе?
Ответить
Александр.Т.
1731139211
Хм , значит после ноябрьских играх Стаса уволят
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
10 сентября
7
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
29 августа
23
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
20 августа
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18 августа
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
6
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+