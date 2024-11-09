Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получит крупную компенсацию в случае отставки.

В его контракте с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) прописана неустойка в размере 1 миллиона евро.

Сам тренер тоже может уйти досрочно, заплатив указанную сумму.

Черчесова назначили 3 июня.

Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.

При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

В ноябре сборная проведет еще 2 матча ЛН – дома с Австрией и в гостях против Норвегии.

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