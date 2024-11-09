Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получит крупную компенсацию в случае отставки.
В его контракте с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) прописана неустойка в размере 1 миллиона евро.
Сам тренер тоже может уйти досрочно, заплатив указанную сумму.
- Черчесова назначили 3 июня.
- Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
- При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.
- В ноябре сборная проведет еще 2 матча ЛН – дома с Австрией и в гостях против Норвегии.
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Источник: Legalbet