Корнеев нецензурно выразился в эфире «Матч ТВ», говоря о «Пари НН»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев жестко высказался о «Пари НН». Он раскритиковал футболистов команды за игру с «Локомотивом» (2:3) в эфире «Матч ТВ».

«Кутателадзе на 11-й минуте добежал, ***, ковырнул с левой ноги. Он уже был, ***, мертвый! Он уже устал. Понимаешь? Посмотреть на него – я не понимаю, че этот парень делает.

Они усилились Марадишвили, ***. Ну это со смехом, ***! Этот Кучаев, ***. Это че, ***, вообще за усиление?

И у них самая большая потеря… Этот, в центре поля… Черный паренек! Сломался сейчас. Майга!» – сказал Корнеев.