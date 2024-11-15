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    • Попов – о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной»

    Попов – о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной»

    Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов раскритиковал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    «Я видел его пресс-конференцию после игры. У меня чувство, что говорит он, интервью дает он, а стыдно почему-то мне.

    Попахивает быдлятиной: либо он необразованный, либо он специально это делает и у него это защитная реакция на все.

    Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить.

    Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят.

    Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления.

    У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером», – считает Попов.

    • Казахстанцы вчера дома уступили Австрии со счетом 0:2.
    • Для них это 4-е поражение подряд.
    • Сборная при Черчесове не выиграла ни одного матча и не забила ни одного гола в Лиге наций, досрочно вылетев в низший дивизион.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1731683314
    При всём скепсисе к Приветычу..) Кто ты такой , Лёша Жопов , чтобы вообще голос поднимать..?
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    Серёга-Динамовец
    1731683633
    100%Попов прав!
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    Ловкий Бубен
    1731685227
    Да знакомое чувство: пишет заголовки бомбардир а стыдно мне
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