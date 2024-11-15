Попов – о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной»

Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов раскритиковал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Я видел его пресс-конференцию после игры. У меня чувство, что говорит он, интервью дает он, а стыдно почему-то мне.

Попахивает быдлятиной: либо он необразованный, либо он специально это делает и у него это защитная реакция на все.

Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить.

Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят.

Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления.

У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером», – считает Попов.

Казахстанцы вчера дома уступили Австрии со счетом 0:2.

Для них это 4-е поражение подряд.

Сборная при Черчесове не выиграла ни одного матча и не забила ни одного гола в Лиге наций, досрочно вылетев в низший дивизион.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов