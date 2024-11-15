Попов – о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной»

Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов раскритиковал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
«Я видел его пресс-конференцию после игры. У меня чувство, что говорит он, интервью дает он, а стыдно почему-то мне.
Попахивает быдлятиной: либо он необразованный, либо он специально это делает и у него это защитная реакция на все.
Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить.
Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят.
Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления.
У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером», – считает Попов.
- Казахстанцы вчера дома уступили Австрии со счетом 0:2.
- Для них это 4-е поражение подряд.
- Сборная при Черчесове не выиграла ни одного матча и не забила ни одного гола в Лиге наций, досрочно вылетев в низший дивизион.
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