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    • Ещенко – о работе Станковича в «Спартаке»: «При Абаскале примерно так же было»

    Ещенко – о работе Станковича в «Спартаке»: «При Абаскале примерно так же было»

    Андрей Ещенко оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.
    • Они набрали 28 очков в 15 турах.
    • Отставание от лидера – 9 баллов.

    «Все покажет результат, пока глобально ничего нельзя сказать. Они то выигрывают дерби, то проигрывают условному «Динамо Мх» – качели.

    При Абаскале примерно так же было – победа, а потом бац – и резко пошли поражения.

    В любом случае пятая строчка – не место «Спартака», – сказал Ещенко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1731681074
    "В любом случае пятая (стр)точка" –твоя голова. Но в стрингах.
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    neim
    1731685203
    Что-то с логикой у Ещенко не в порядке. А может просто голова с похмела ни чего не соображает, что несёт язык. "Они то выигрывают дерби, то проигрывают условному «Динамо Мх» – качели." и тут же "пятая строчка – не место «Спартака»" А какое тогда место Спартака с такими "качелями" , седьмое, или восьмое выходит ?
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