Ещенко – о работе Станковича в «Спартаке»: «При Абаскале примерно так же было»

Андрей Ещенко оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 5-м месте.

Они набрали 28 очков в 15 турах.

Отставание от лидера – 9 баллов.

«Все покажет результат, пока глобально ничего нельзя сказать. Они то выигрывают дерби, то проигрывают условному «Динамо Мх» – качели.

При Абаскале примерно так же было – победа, а потом бац – и резко пошли поражения.

В любом случае пятая строчка – не место «Спартака», – сказал Ещенко.

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