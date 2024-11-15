Самошников – о журналистах: «Задают странные вопросы: сколько пива можешь выпить, сколько тратишь в месяц»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников рассказал о своем отношении к общению с прессой.

– К тебе стало больше внимания – как это проявляется? Часто просят интервью?

– Вижу, что видеонарезки где-то выкладываются с моим участием, что-то где-то говорят, но моя жизнь из-за этого никак не поменялась.

За большими интервью ко мне не обращались, все знают, что я не любитель их давать. Даже вам согласился дать интервью только спустя два года. Наверное, это не мое.

– Как, кстати, ребята относятся к тому, что в микст-зоне начинают спрашивать не только про матч, но и про другие темы, не относящиеся к футболу? Про алкоголь, траты в месяц и так далее.

– Для меня это немного странно. Какая разница, сколько я пива или вина могу выпить после игры, могу ли я его выпить или я вообще не пью? Тем более в микст-зонах, сразу после матчей.

У какой-то команды негативные результаты, у какой-то – позитивные. Если выиграл – можешь и на отстраненные темы поговорить, ну а если проиграл?

Еще частый в последнее время вопрос – «Сколько ты тратишь в месяц». Но тут нет правильного ответа, который устроил бы всех. Скажешь мало – напишут, что обманывает. Скажешь много – скажут, что зажрался. И вот как на него ответить, чтобы тебе ничего не прилетело? Просто пройти и промолчать.

При этом я очень уважительно отношусь к профессии корреспондента, журналиста. У них своя, очень важная работа. Стараюсь не отказывать в комментариях, но хотелось бы говорить больше о футболе, особенно после матчей.

Хотя вот я сейчас говорю, что вопросы странные, но мне их, кстати, пока не задавали. Наверное, про меня неинтересно.

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