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    • Самошников – о журналистах: «Задают странные вопросы: сколько пива можешь выпить, сколько тратишь в месяц»

    Самошников – о журналистах: «Задают странные вопросы: сколько пива можешь выпить, сколько тратишь в месяц»

    Защитник «Локомотива» Илья Самошников рассказал о своем отношении к общению с прессой.

    – К тебе стало больше внимания – как это проявляется? Часто просят интервью?

    – Вижу, что видеонарезки где-то выкладываются с моим участием, что-то где-то говорят, но моя жизнь из-за этого никак не поменялась.

    За большими интервью ко мне не обращались, все знают, что я не любитель их давать. Даже вам согласился дать интервью только спустя два года. Наверное, это не мое.

    – Как, кстати, ребята относятся к тому, что в микст-зоне начинают спрашивать не только про матч, но и про другие темы, не относящиеся к футболу? Про алкоголь, траты в месяц и так далее.

    – Для меня это немного странно. Какая разница, сколько я пива или вина могу выпить после игры, могу ли я его выпить или я вообще не пью? Тем более в микст-зонах, сразу после матчей.

    У какой-то команды негативные результаты, у какой-то – позитивные. Если выиграл – можешь и на отстраненные темы поговорить, ну а если проиграл?

    Еще частый в последнее время вопрос – «Сколько ты тратишь в месяц». Но тут нет правильного ответа, который устроил бы всех. Скажешь мало – напишут, что обманывает. Скажешь много – скажут, что зажрался. И вот как на него ответить, чтобы тебе ничего не прилетело? Просто пройти и промолчать.

    При этом я очень уважительно отношусь к профессии корреспондента, журналиста. У них своя, очень важная работа. Стараюсь не отказывать в комментариях, но хотелось бы говорить больше о футболе, особенно после матчей.

    Хотя вот я сейчас говорю, что вопросы странные, но мне их, кстати, пока не задавали. Наверное, про меня неинтересно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1731680002
    Журналюги- они такие. Думалка практически не работает- отсюда и дебильные вопросы на которые нормальным футболистам и отвечать то не хочется.
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