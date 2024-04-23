Назван главный претендент на получение ТВ-прав на трансляции клубного ЧМ-2025

ФИФА близка к тому, чтобы продать американской корпорации Apple мировые права на трансляцию матчей клубного ЧМ-2025. По данным The New York Times, о соглашении могут объявить уже в этом месяце
Сумма сделки может составить лишь четверть от ожидаемой – 1 миллиард долларов вместо 4 миллиардов.
Пока неясно, будет ли соглашение с Apple подразумевать бесплатный показ игр. Ранее ФИФА беспокоилась, что матчи могут оказаться доступны только подписчикам Apple TV+.
Если стороны договорятся, ФИФА впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.
- Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля с участием 32 команд.
- На турнир отобрались «Челси», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Д (оба – Германия), «ПСЖ» (Франция), «Интер», «Ювентус» (оба – Италия), «Порту», «Бенфика» (оба – Португалия), «Реал», «Атлетико» (оба – Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Рэд Даймондс» (Япония), «Ульсан Хендэ» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей», «Леон» (оба – Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все – Бразилия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
- Еще 8 участников турнира определятся позднее. Это будут три команды из Южной Америки, две – из Африки, по одной – из Азии и зоны КОНКАКАФ, а также одна команда от страны-органзиатора – США.