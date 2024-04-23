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    • Назван главный претендент на получение ТВ-прав на трансляции клубного ЧМ-2025

    Назван главный претендент на получение ТВ-прав на трансляции клубного ЧМ-2025

    ФИФА близка к тому, чтобы продать американской корпорации Apple мировые права на трансляцию матчей клубного ЧМ-2025. По данным The New York Times, о соглашении могут объявить уже в этом месяце

    Сумма сделки может составить лишь четверть от ожидаемой – 1 миллиард долларов вместо 4 миллиардов.

    Пока неясно, будет ли соглашение с Apple подразумевать бесплатный показ игр. Ранее ФИФА беспокоилась, что матчи могут оказаться доступны только подписчикам Apple TV+.

    Если стороны договорятся, ФИФА впервые заключит единый международный контракт в части предоставления прав на трансляцию матчей.

    Источник: The New York Times

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    Сегодня, 10:46
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