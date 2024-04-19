Италия завоевала право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов

Италия гарантировала себе право выставить пятую команды в лиговом этапе розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25. В следующем сезоне в нем выступят 36 команд вместо 32-х и, согласно регламенту, две дополнительные путевки получат страны с наилучшими результатами в таблице коэффициентов УЕФА по итогам одного текущего сезона.

После проведения матчей 1/4 финала еврокубков Италия набрала уже 19,428 балла и гарантировала себе одного из двух первых мест, а значит и дополнительное место в ЛЧ. Следом идут Германия (17,928) и Англия (17,375), которые могут побороться за вторую путевку.

При этом не исключен вариант с попаданием в лиговый этап ЛЧ шести итальянских клубов. Для этого нужно, чтобы итальянский клуб выиграл Лигу Европы, а победитель турнира завершил сезон вне первых четырех мест в Серии А.

Такой расклад возможен в случае с «Ромой» и «Аталантой», которые сейчас занимают 5-е и 6-е места в чемпионате Италии.