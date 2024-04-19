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    • Италия завоевала право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов

    Италия завоевала право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов

    Италия гарантировала себе право выставить пятую команды в лиговом этапе розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25. В следующем сезоне в нем выступят 36 команд вместо 32-х и, согласно регламенту, две дополнительные путевки получат страны с наилучшими результатами в таблице коэффициентов УЕФА по итогам одного текущего сезона.

    После проведения матчей 1/4 финала еврокубков Италия набрала уже 19,428 балла и гарантировала себе одного из двух первых мест, а значит и дополнительное место в ЛЧ. Следом идут Германия (17,928) и Англия (17,375), которые могут побороться за вторую путевку.

    При этом не исключен вариант с попаданием в лиговый этап ЛЧ шести итальянских клубов. Для этого нужно, чтобы итальянский клуб выиграл Лигу Европы, а победитель турнира завершил сезон вне первых четырех мест в Серии А.

    Такой расклад возможен в случае с «Ромой» и «Аталантой», которые сейчас занимают 5-е и 6-е места в чемпионате Италии.

    • В полуфиналах Лиги Европы «Рома» встретится с «Байером», а «Аталанта» – с «Марселем».
    • Также один итальянский клуб продолжает выступления в Лиге конференций – «Фиорентина» в 1/2 финала встретится с «Брюгге».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1713504122
    По факту Германию берет вторую путевку . Потому что Бавария и БД в ЛЧ и Байер в ЛЕ . А от Англии пусто .
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