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    • Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды

    Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды

    Главный тренер «Барселоны» Хави внес вынужденные изменения в расписание команды.

    Он отменил сегодняшнюю тренировку из-за напряженности внутри раздевалки.

    Проблемы возникли на фоне вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а также публичной перепалки между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо.

    • Во вторник «Барса» дома разгромно проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.
    • Каталонцы вели 1:0, но затем остались вдесятером из-за удаления Араухо и пропустили 4 гола за 1,5 тайма.
    • В воскресенье «Барселона» на выезде встретится с «Реалом» (21 апреля, 22:00 мск).

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    Источник: AS

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1713468783
    Реал чемпион!
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    kirdykprishel
    1713469444
    Ну проиграли.Бывает..Теперь друг друга грызть будут ?
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    Cleaner
    1713469866
    Радужные переругались...)))
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