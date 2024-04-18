Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды

Главный тренер «Барселоны» Хави внес вынужденные изменения в расписание команды.

Он отменил сегодняшнюю тренировку из-за напряженности внутри раздевалки.

Проблемы возникли на фоне вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а также публичной перепалки между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо.