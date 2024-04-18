Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды

Главный тренер «Барселоны» Хави внес вынужденные изменения в расписание команды.
Он отменил сегодняшнюю тренировку из-за напряженности внутри раздевалки.
Проблемы возникли на фоне вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а также публичной перепалки между Илкаем Гюндоганом и Рональдом Араухо.
- Во вторник «Барса» дома разгромно проиграла «ПСЖ» со счетом 1:4.
- Каталонцы вели 1:0, но затем остались вдесятером из-за удаления Араухо и пропустили 4 гола за 1,5 тайма.
- В воскресенье «Барселона» на выезде встретится с «Реалом» (21 апреля, 22:00 мск).