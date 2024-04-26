Ташуев покинул «Факел» спустя три недели после продления контракта

«Факел» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Причина – семейные обстоятельства.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провeл в «Факеле». Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», – сказал Ташуев.