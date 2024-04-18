Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0) высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом» на следующем этапе турнира.

«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Полуфинал будет совершенно другим, потому что стиль «Реала» полностью отличается от стиля «Арсенала». Я не слишком много смотрел «Реал» в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира.

Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – сказал Тухель.