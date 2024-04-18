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    • Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

    Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0) высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом» на следующем этапе турнира.

    «Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки, у нас будут альтернативные варианты в составе и полная скамейка запасных. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшний матч был ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

    Полуфинал будет совершенно другим, потому что стиль «Реала» полностью отличается от стиля «Арсенала». Я не слишком много смотрел «Реал» в этом сезоне. Это одно из самых сложных возможных противостояний. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира.

    Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – сказал Тухель.

    • Первый матч «Баварии» с «Арсеналом» закончился со счетом 2:2.
    • Игры мюнхенцев с «Реалом» в 1/2 финала пройдут 30 апреля и 7 мая.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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