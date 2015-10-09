Рахим Стерлинг: «Я не говорил, что устал играть за сборную Англии»

<p><em>Самый дорогой английский футболист в интервью журналисту Guardian рассказывает, как сильно деньги повлияли на его переход в «Манчестер Сити» и какие взаимоотношения сложились у него с тренером и игроками «Ливерпуля».</em></p> <p>Когда <a href="https:///player/24242" target="_blank">Рахим Стерлинг </a>наконец оказался на тренировочном поле <a href="https:///teams/mct" target="_blank">«Манчестер Сити»</a>, размером с небольшую деревеньку, он вспомнил свой первый день в профессиональном спорте. Стерлингу было 10 лет, когда «Куинз Парк Рейнджерс» пригласил его вступить в академию. Рахим начал мечтать о большой карьере.</p> <p>8 марта 2005 года юный Стерлинг смотрел по телевизору игру «Челси» с «Барселоной», проходившей под прожекторами «Стэмфорд Бридж» и ревом Лиги чемпионов. «В ту ночь Рональдиньо забил красивейший гол носком», - говорит Стерлинг, - «Он надолго засел в моей памяти».</p> <p>Рональдиньо был одним из игроков, на которых стремился быть похожим Стерлинг, тренируясь, пока другие дети прыгали в школьных дворах. «Я помню, когда я смотрел телевизор или слушал музыку, я представлял, как несусь по футбольному полю и забиваю такие же голы, как и Рональдиньо. Тогда я думал: «Да, это именно то место, где я хочу быть».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444391770_Стерлингуша.jpg" style="height:432px; width:720px" /></p> <p>10 лет спустя Стерлинг стал самым дорогим английским футболистом всех времен. Его карьера полна противоречий, но при этом в Рахиме до сих пор можно разглядеть эмоционального и впечатлительного мальчишку. Стерлинг никогда не забудет то ощущение, когда впервые вживую увидел Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Раньше он мог так смотреть только на его восковую фигуру. </p> <p>Позже разговор переходит к матери Рахима, Надин, и становится очевидным, что она сыграла огромную роль в карьере Стерлинга. Когда «Сити» играл с «Вест Хэмом» и Рахим вернулся в раздевалку, удрученный после своего первого поражения в новом клубе, он увидел на экране телефона сообщение: «Тебе надо больше проявлять себя на поле, больше стараться на острие атаки. Мама».</p> <p>Это было первое интервью Стерлинга после перехода в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» за невероятные 44 миллиона фунтов, потенциально увеличивающиеся до 49 миллионов. Журналисты приехали к нему в город Уилслоу, где жизнь идет размеренно и неторопливо. Рахим весело рассказывал о том, как создавал свой собственный барбершоп, и повел журналистов туда. Подвальное помещение. Несколько комнат с зеркалами и креслами, расположенные наиболее удобным для гостей образом. «Меня лично раздражает, когда барбер крутится вокруг тебя, стрижет твои волосы и разбрасывает их по полу», - говорит Стерлинг.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/435701" target="_blank">Проблемный мальчик. Кому «МанСити» будет платить 200 тысяч фунтов в неделю</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444391863_Стерл.jpg" style="height:464px; width:720px" /></p> <p>Он хорошо воспитан и вежлив. После интервью предлагает свою машину фотографу для перевозки оборудования и только, когда замечаешь татуировку на его левой руке, понимаешь, что не все так просто в истории, написанной Стерлингом.</p> <p>Какое-то время назад на улицах у «Уэмбли» можно было заметить молодого человека с мячом в руках и номером 10 на футболе, разглядывающим стадион. «Это был мой номер еще в «КПР». Я жил в пяти минутах ходьбы от стадиона и наблюдал за тем, как он строился. Я играл в футбол на улице, разглядывая огромный стадион вплоть до каждой его детали и думал: «Однажды, когда он будет достроен, я буду играть там». Я тогда, в той футболке, осознал, в чем заключается мечта всей моей жизни». </p> <p>Сейчас он регулярно выступает за <a href="https:///teams/eng" target="_blank">сборную Англии</a>. Стерлинг успел достичь многих высот за свою короткую карьеру. Настолько, что Рой Ходжсон недавно заявил, что будет удивлен, если 20-летний Стерлинг в скором будущем не достигнет отметки в 100 голов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444391924_Рахиммм.jpg" style="height:490px; width:720px" /></p> <p>Стерлинг вновь познакомился с Лигой чемпионов и было что-то язвительное в его переходе из «Ливерпуля», как считают многие люди. Однако он сам этого не признает. «Темп, передачи, игра в одно касание – все это удивило меня в Манчестере. Мне очень нравится сам тренировочный процесс, его стремительность. Здесь очень опытные игроки. Очевидно, у «Ливерпуля» было множество великих игроков, но они все были на высочайшем уровне несколько лет назад. И все это заметно на тренировках».</p> <p>Вблизи он худой и жилистый, но первое впечатление обманчиво. Джеррард в своей новой автобиографии описывает бывшего одноклубника так: «Сила и мощь взрослого человека – невероятная сила - находится в 17-летнем теле. И кажется, он настолько силен, что легко справится с любым гигантом». </p> <p>Джеррард называет это «природной силой», однако Стерлинг с этим не согласен. В школьные годы ему приходилось играть против команд намного старше. «Я не думаю, что я когда-либо играл в своей возрастной группе. Когда идешь против 18-летних парней, ты как будто в центре мишени. Я до сих пор невысокий, но тогда в 14 лет я был совсем мелкий. Приходилось быть агрессивным и защищать себя».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7477037" width="720"></iframe></p> <p>Плюс, конечно, Стерлинг со скоростью гончей ускользает от соперников. В детстве он увлекался бегом на дальние дистанции. И мог запросто стать спринтером. В 14 лет он пробегал 100 метров за 11 секунд. «Это было, когда я играл в «КПР» и осознал, что могу обыграть соперника при помощи скорости. Один из моих друзей – Бруно Андраде – был настолько быстр, что мог выбить мяч из-под ног соперника со скоростью света, и я подумал – я же тоже так могу. С тех пор я стараюсь тренировать свой дриблинг и стать лучше Андре, если это возможно. Однажды я попробовал и продолжаю работать над этим до сих пор».</p> <p>В юности у Стерлинга были проблемы с агрессивностью на поле. «Я не любил проигрывать. Никто не любит, но я ненавидел, когда моя команда пропускает голы вообще, или когда кто-то сумел выбить у меня мяч. Я сходил с ума из-за этого, но тренеры говорили мне: «Ты не можешь постоянно так себя вести, если хочешь играть в больших лигах». Я сердился. Я мог уйти с поля, ничего не сказав. Если моя команда проигрывала, я рвал и метал. Никому не пожелаю видеть мое такое поведение. К счастью, это ушло. На меня повлияла моя мама, которая приходила на матчи, и при которой я не мог так себя вести. Она была строга. Она бы меня просто не пустила на следующий матч, если бы увидела мою излишнюю агрессию на поле. И я перерос все это».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444391981_Рахим.jpg" style="height:524px; width:720px" /></p> <p>Уход Стерлинга из «Ливерпуля» в любом случае не мог быть простым. Он расстроил многих болельщиков, но, между делом, реальность была такова, что Стерлинг покинул клуб по разумным причинам. Несмотря на то, что он был звездой раздевалки и имел хорошие отношения с Бренданом Роджерсом. «Когда все это началось, и все стало появляться на страницах газет, в «Ливерпуле» обстоятельства складывались наилучшим образом. Я говорил с тренером каждый день. Я разговаривал с игроками. За пределами клуба все выглядело очень плохо, но по сути у меня не было никаких проблем с кем бы то ни было. Тренер даже приглашал меня домой, чтобы поговорить. Все не было так ужасно, как люди об этом думали».</p> <p>Правда проста: он хотел присоединиться к клубу, у которого были большие шансы на серебро. Он так и сделал, хотя и совершил огромную ошибку, дав интервью BBC, когда хотел объяснить, что его переход вовсе не ради денег.</p> <p>«Я не жалею, что сделал то интервью, потому что я просто хотел донести свою точку зрения. И я сделал это так, как смог. Конечно, я был расстроен тем, что потом услышал о себе – люди очень много говорили про деньги. Что было потом – этого я бы не пожелал никому – столько негатива на меня обрушилось. Было тяжело. Я не против плохих статей, когда они посвящены футболу, потому что так я хотя бы могу что-то исправить. А здесь мой уход из «Ливерпуля» восприняли как личное оскорбление и пытались оскорбить меня в ответ. Я был в шоке, когда узнал, как некоторые люди меня видят».</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444543" target="_blank">Юрген Клопп в «Ливерпуле»: провал или победа?</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444392118_Рах.jpg" style="height:407px; width:720px" /></p> <p>Он хотел исправить сложившееся впечатление о себе и наступил хороший момент – игра Англии с Эстонией. Вопреки всеобщему мнению, Стерлинг никогда не говорил, что он слишком устал для игры в сборной, что стало скандалом ровно год назад перед встречей сборных в Таллине.</p> <p>«Это было так безумно. Я никогда не думал, что это вновь может случится», - говорит футболист. - «Тренер задал мне вопрос, и будучи тем, кем я являюсь, я ответил честно. Он спросил меня о моем самочувствии, я ответил – что я в норме, но ноги не в лучшей форме. Я не говорил, что я не хочу играть или что-то в этом роде. Он задал мне общий вопрос, и я был честен. Я не соврал, хотя мог бы сказать, что чувствую себя на все 100 процентов. В общем, тренер поменял свое мнение обо мне и моей игре из-за этого разговора, хотя я всего-навсего старался быть честным».</p> <p>Ходжсон стал защищать своих игроков от нападков прессы и болельщиков после того случая. А каждая игра на «Уэмбли» за сборную Англии несет для Стерлинга личный смысл. На одной из его татуировок изображены парк Уэмбли и одноименная станции метро, что связано с детскими воспоминаниями Стерлинга. «Возвращаться на Уэмбли сейчас уже так необычно. Мы едем на автобусе и, смотря в окно, я вижу дома своих друзей. Я вижу парк, где я всегда катался на велосипеде, места, где я играл в футбол, и где я каждые выходные катался на роликах. Все это, правда, даже странно». </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7936186" width="720"></iframe></p> <p>Первый раз он посетил сам стадион в 12 лет в 2007 году на финале кубка Англии, когда «Челси» играл против «Манчестер Юнайтед». Он был среди группы подростков, надевших майки победителей прошлогоднего кубка. «Дидье Дрогба забил победный гол. А я был одет в футболку «МЮ» аж 70-го года».</p> <p>Сейчас он надеется оказаться там же в финале кубка на «Уэмбли», но защищая цвета «Манчестер Сити». «Я помню свой первый день после подписания контракта. Я шел и думал – это то самое место, где я хочу работать и выкладываться каждый день».</p> <p><em>По материалам guardian.com </em></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/qcmeea10/10-9-2015-12-51-11-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>