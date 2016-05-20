Широков, Жирков и Кержаков останутся без Евро. «Ростов» допущен к Лиге чемпионов. Дайджест событий дня

«Байер» купил Фолланда за 18 миллионов

Полузащитник «Хоффенхайма» Кевин Фолланд пополнит состав «Байера» – за трансфер 23-летнего футболиста леверкузенский клуб заплатит 18 миллионов евро. Фолланд будет связан контрактом с «Байером» до 2021 года. В минувшем сезоне Бундеслиги игрок забил восемь голов и сделал девять голевых передач в 33 матчах.

Матч против «Амкара» – последний в карьере Диканя

Игра 30-го тура РФПЛ против «Амкара» станет финальной в карьере голкипера «Краснодара» Андрея Диканя. Вратарь планирует завершить профессиональные выступления по окончании нынешнего сезона и уехать на Украину. О работе тренером речь пока не идет. «Давайте не будем торопиться. Завтра все узнаете», – сухо прокомментировал информацию Дикань.

«Наполи» и «Фрозиноне» подозревают в проведении договорного матча

Встреча 38-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне» попала под подозрение итальянской прокуратуры. Накануне матча букмекерские конторы отметили слишком большое количество ставок на получение футболистом «Фрозиноне» красной карточки, что и произошло уже на 13-й минуте: полузащитник команды Мирко Гори был удален с поля за фол на Лоренцо Инсинье. Изначально клуб «Фрозиноне» уже никаких турнирных задач не решал, в отличие от сражавшегося за второе место в чемпионате «Наполи».

«Локомотив» выиграл Молодежный чемпионат России

В матче 30-го тура Молодежного первенства московский «Локомотив» победил на своем поле «Мордовию» со счетом 3:1 и стал чемпионом турнира. Дважды отличился дисквалифицированный на 30-й тур РФПЛ Алексей Миранчук. Второе место в таблице занял «Рубин», бронзу завоевал ЦСКА, «Зенит» замкнул десятку. Слабейшими в этом чемпионате стали «Крылья Советов» и «Уфа».

Символическая сборная Лиги Европы вместила в себя семь игроков «Севильи»

Наибольшее представительство в сборной Лиги Европы-2015/16 получили победители – в ней оказалось сразу семь обладателей трофея в составе «Севильи». Еще по два игрока представляют «Шахтер», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль». А «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Вильярреал» делегировали в итоговую команду по одному футболисту.

«Севилья» выиграла Лигу Европы

УЕФА допустил «Ростов» к Лиге чемпионов

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю сегодня сообщила о выполнении футбольным клубом «Ростов» всех условий мирного соглашения, заключенного в прошлом году. Таким образом, ростовчанам ничто не помешает принять участие в главном клубном турнире Европы. Если «Ростов» займет второе место в РФПЛ, то начнет выступления в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а если станет чемпионом России, то автоматически попадет в групповой этап.

«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лиги

«Исполнилась моя мечта». Роджерс возглавил «Селтик»

Оказывается, экс-тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс всегда мечтал тренировать шотландский клуб из Глазго. О чем он сегодня с удовольствием и сообщил, подписав контракт с «Селтиком» сроком на один год. «Рад тому, что мне представилась возможность стать частью этого великого клуба. Сегодня исполнилась моя мечта», – рассказал Роджерс. В нынешнем сезоне «Селтик» в пятый раз подряд выиграл чемпионат Шотландии, а в следующем – стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

Россия поедет на Евро без Широкова, Жиркова и Кержакова?

Скоро главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявит имена футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы-2016. А сегодня уже появилась информация о том, что в список не попадут защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник ЦСКА Роман Широков, а также нападающий «Цюриха» Александр Кержаков: первый не подходит Слуцкому по тактическим соображениям, второй очень редко выходит на поле, а третий не слишком удачно играет в Швейцарии. Правда ли это? Менее суток остается до разгадки – состав будет объявлен вечером 21 мая.