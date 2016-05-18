«Севилья» выиграла Лигу Европы

Главный матч турнира прошел. «Ливерпуль» и «Севилья» вели борьбу за трофей и путевку в Лигу чемпионов. Победу одержал испанский клуб. «Бомбардир» показывает все ключевые события, происходившие в этом противостоянии.

Еще один мяч Коке! «Севилья» выигрывает Лигу Европы! Браво, Унаи Эмери! Браво, команда!

Коке выводит «Севилью» вперед! Это что-то невообразимое! Ювелирный удар в дальний угол!

Сумасшедшее спасение Симона Миньоле! Кевин Гамейро снова был на острие.

Гамейрооооо!!!! 20 секунд прошло с начала второго тайма, но за это время «Севилья» успела сравнять счет!

Ловрен мог делать счет 2:0, но вмешался судья. Офсайд нашли у Старриджа. Гол не засчитали.

Старридж! Великолепнейший голевой удар исполняет нападающий «Ливерпуля"! Внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот «Севильи"!

Гамейро исполнял удар через себя. Точности не хватило.

Старридж мог открывать счет. Сорья выручает команду.

Пока единственный опасный удар в створ ворот нанес Эмре Джан.

На первых минутах в главных ролях пока болельщики. Опасных моментов в игре почти нет.

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 18 мая 2016 г.

Крутой баннер от болельщиков «Севильи»

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 18 мая 2016 г.

Церемония открытия закончилась. Матч стартовал.

Еще не определились за кого болеть? У нас есть для вас варианты:

Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

Стартовые составы играющих команд.