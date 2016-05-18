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    «Севилья» выиграла Лигу Европы


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    Голосов: 0
    18.05.2016 21:20
    Главный матч турнира прошел. «Ливерпуль» и «Севилья» вели борьбу за трофей и путевку в Лигу чемпионов. Победу одержал испанский клуб. «Бомбардир» показывает все ключевые события, происходившие в этом противостоянии.

    Еще один мяч Коке! «Севилья» выигрывает Лигу Европы! Браво, Унаи Эмери! Браво, команда!

    Коке выводит «Севилью» вперед! Это что-то невообразимое! Ювелирный удар в дальний угол!

    Сумасшедшее спасение Симона Миньоле! Кевин Гамейро снова был на острие.

    Гамейрооооо!!!! 20 секунд прошло с начала второго тайма, но за это время «Севилья» успела сравнять счет!

    Ловрен мог делать счет 2:0, но вмешался судья. Офсайд нашли у Старриджа. Гол не засчитали.

    Старридж! Великолепнейший голевой удар исполняет нападающий «Ливерпуля"! Внешней стороной стопы закрутил мяч в дальний угол ворот «Севильи"!

    Гамейро исполнял удар через себя. Точности не хватило.

    Старридж мог открывать счет. Сорья выручает команду.

    Пока единственный опасный удар в створ ворот нанес Эмре Джан.

    На первых минутах в главных ролях пока болельщики. Опасных моментов в игре почти нет.

    Крутой баннер от болельщиков «Севильи»

    Церемония открытия закончилась. Матч стартовал.

    Еще не определились за кого болеть? У нас есть для вас варианты:

    Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

    Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

    Стартовые составы играющих команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 мая 2016, 22:52

      Кто то еще на Ливер ставил, это пиз...ц, Севилья огонь.

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes 19 мая 2016, 14:21

      А-ха-ха!!!! Третий привет Спартачам, причем подряд.
      Эмери и Севилью - поздравляю от души!
      Волевой матч, лучший финал, которого можно было бы ожидать!

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 19 мая 2016, 11:33

      Я весь матч проспал, а он был интересный :(

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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 мая 2016, 10:58

      К сожалению, приходится констатировать, что после ухода кэпа-легенды Стиви Джи, "Ливерпуль" стал командой "без яиц". Если Клопп не привьёт своим игрокам бойцовский дух, то его карьера в АПЛ может закончится бесславно. "Севилью" с заслуженной победой!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 мая 2016, 10:56

      Тренерище!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 19 мая 2016, 10:16

      Размышления....Где Спартачок и где Севилья?
      Почуйствуйте разницу. Что их обьединяет?
      Конечно же Эмери...
      Далее я выражусь в адрес спартаковских боссов более конкретно: пи пи пи пи....(ненормативная лексика) :-)

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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 19 мая 2016, 07:48

      вот это тренеришка

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      Рейтинг: +157

      pik54 19 мая 2016, 06:52

      Севилия молодчина!

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      Рейтинг: +305

      Strig 19 мая 2016, 06:22

      Молодец Тренеришка ( по дзюбарю)

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      Рейтинг: +348

      343443 19 мая 2016, 06:04

      Севилья брависсимо!

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