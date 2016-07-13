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  • Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов

Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов

Если посмотреть на ситуацию по другим углом, то не так все страшно – в Гибралтаре, между прочим, тоже есть футбол, причем свой чемпионат проводится там с позапрошлого века (начиная с 1895 года!), и есть сразу три дивизиона.

Впрочем, может быть, раньше там и существовала интрига в борьбе за чемпионство, а теперь каждый в Гибралтаре – «с детства за Линкольн», поскольку эта команда выиграла 14 последних чемпионатов страны. В еврокубки клуб пустили только в позапрошлом розыгрыше, и тогда «Линкольн» проиграл 3:6 фарерскому «Торсхавну» по сумме двух матчей. В прошлом сезоне удалось преодолеть сопротивление андоррской «Санта-Коломы», но против датского «Мидтьюлланда» команда была бессильна.

И вот настал сезон-2016/17. Уже в первом раунде бита эстонская «Флора» (2:0, 1:2), а вчера «Линкольн» отлупил 47-кратного чемпиона Шотландии, да еще и в стартовом матче Брендана Роджерса. На пятитысячной арене, названной в честь Уинстона Черчилля. Реакция комментаторов здесь не менее красноречива, чем сам забитый мяч.

Чтобы еще лучше понять масштабы бедствия несчастного «Селтика», познакомимся ближе с автором единственного гола вчерашнего матча. Итак, кто такой Ли Касьяро?

Ответный матч между «Селтиком» и «Линкольном» состоится 20 июля.

Лига чемпионов Лига чемпионов Линкольн Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (2)
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Chesn0k
1468399973
селтик поди против себя поставил на кф 28
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kachan63
1468402684
Ждём сборную Гибралтара на ЧМ-2018 на пару с Исландией!
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