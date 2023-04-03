Поттер ответил на предложение возглавить «Лестер»

Грэм Поттер отказался тренировать «Лестер» вместо Брендана Роджерса.

47-летний специалист после увольнения из «Челси» решил взять паузу до конца сезона.

Поттер чувствует себя уставшим из-за психологического давления, оказываемого на него в период работы в лондонском клубе.

«Лестер» идет в зоне вылета АПЛ (19-е место).

Отставание от спасительной 17-й строчки – 1 очко.

Поттера и Роджерса уволили в один день – 2 апреля.

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