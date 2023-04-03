Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Поттер ответил на предложение возглавить «Лестер»

    Грэм Поттер отказался тренировать «Лестер» вместо Брендана Роджерса.

    47-летний специалист после увольнения из «Челси» решил взять паузу до конца сезона.

    Поттер чувствует себя уставшим из-за психологического давления, оказываемого на него в период работы в лондонском клубе.

    • «Лестер» идет в зоне вылета АПЛ (19-е место).
    • Отставание от спасительной 17-й строчки – 1 очко.
    • Поттера и Роджерса уволили в один день – 2 апреля.

    10 кандидатов на пост главного тренера «Чeлси» по версии Goal

    Новости по теме
    Футболисты «Челси» дали Поттеру два прозвища – они считали тренера слишком мягким 1
    «Челси» после смены владельца потратил более 50 миллионов на тренеров 2
    Один игрок «Челси» лайкнул пост про отставку Поттера 3
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 20 часов назад

      Лестер сейчас еще в более худшем положении чем Челси. Наверняка Поттеру там пришлось бы столкнуться с трудностями. Может он и прав.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 > zigbert 20 часов назад

      Ну а что, сейчас свободен С.Гогниев, вот вам и замена

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert > Suvorov51 20 часов назад

      Да он пошел бы, только вот пока не берут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1140

      Soccerdealer63 > zigbert 19 часов назад

      Александр, Вы... долго думали, прежде чем написать очевидную банальность,, которую написали?)))Не слежу за Вами специально (Боже упаси!))), но уже даже внимание обратил на постоянные подобные "высказывания" в вашем исполнении... Вам нравится... очки набирать ..." помаленьку"? Вы не пробовали сказать что-то яркое, спорное, НЕ ОЧЕВИДНОЕ ДЛЯ ВСЕХ?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert > Soccerdealer63 8 часов назад

      Сразу отвергну Ваше обвинение...за очками я не гонюсь.
      Яркое,спорное не всегда получается. А так чтобы кого то учить или навязывать свою волю, тоже не собираюсь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 