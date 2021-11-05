Роджерс – об 1:1 со «Спартаком»: «Лестер» доминировал. У нас был всего один ляп»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:1).

«Думаю, мы доминировали в этом матче. Что касается игры, я считаю, что у нас все хорошо получилось. У нас был всего один ляп, когда мы недостаточно быстро вернулись в штрафную после потери мяча.

Думаю, после этого матча все стало проще. Мы должны выиграть два оставшихся матча. Если получится, мы выиграем группу», – сказал Роджерс.

На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти.

отразил пенальти. «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.

Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

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