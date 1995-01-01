Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Роджерс – об 1:1 со «Спартаком»: «Лестер» доминировал. У нас был всего один ляп»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:1).

    «Думаю, мы доминировали в этом матче. Что касается игры, я считаю, что у нас все хорошо получилось. У нас был всего один ляп, когда мы недостаточно быстро вернулись в штрафную после потери мяча.

    Думаю, после этого матча все стало проще. Мы должны выиграть два оставшихся матча. Если получится, мы выиграем группу», – сказал Роджерс.

    • На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти.
    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

    «Спонсор сегодняшнего матча – Валидол». «Спартак» – о ничьей с «Лестером»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90880
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68035
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru