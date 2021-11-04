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    «Спонсор сегодняшнего матча – Валидол». «Спартак» – о ничьей с «Лестером»

    Пресс-служба «Спартака» пошутила об игре команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).

    Столичный клуб опубликовал в твиттере фотографию препарата Валидол, назвав его «спонсором сегодняшнего матча».

    • На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти.
    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12746

      ilichkadr 7 минут назад

      Дожили.......Спартак уже сам над собой смеётся.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3557

      Бомбардиръ 19 минут назад

      А я читаю, кто спонсор - это какой-то Фармстандарт)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8334

      САДЫЧОК 29 минут назад

      Зачем играть в 5 защитников ?! Никто , так не играет уже ! Нет перспективы на победу ! Максимум-это ничья ! Но вчера -это случайная ничья ! Плохо !

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      Рейтинг: +5480

      Из Твери Леха 40 минут назад

      С Наполи и Легией спонсором будет Пурген.

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      Рейтинг: +12746

      ilichkadr > Из Твери Леха 9 минут назад

      Лучше полисорб.

      0
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      Рейтинг: +9462

      ivany4 47 минут назад

      Забыли добавить слово генеральный.))

      0
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      Рейтинг: +7237

      mihail200606 55 минут назад

      Да и всего этого сезона...

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      Рейтинг: +1704

      B.G. 1 час назад

      У Спартака через матч один и тот же спонсор ))

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      Рейтинг: +4735

      SPACE TRUCKIN > B.G. 26 минут назад

      похоже лет 20 уже не меняется спонсор...

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      Рейтинг: +1684

      Блямба 1 час назад

      Пресс-служба следом за командой вступила в фазу неполной ремиссии?

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      Рейтинг: +2947

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да не только этого матча.

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