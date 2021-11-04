«Спонсор сегодняшнего матча – Валидол». «Спартак» – о ничьей с «Лестером»

Дожили.......Спартак уже сам над собой смеётся.
Пресс-служба «Спартака» пошутила об игре команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1).
Столичный клуб опубликовал в твиттере фотографию препарата Валидол, назвав его «спонсором сегодняшнего матча».
- На 75-й минуте Александр Селихов отразил пенальти.
- «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
- Столичный клуб не побеждает в 5 последних матчах.
Спонсор сегодняшнего матча: pic.twitter.com/hwGr64o17X— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2021