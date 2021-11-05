«Спартак» не побеждает пять матчей подряд

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

В пяти последних матчах во всех турнирах столичный клуб три раза сыграл вничью и дважды проиграл. В последний раз «Спартак» не побеждал в пяти матчах подряд летом 2020 года.

«Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.

В 3-м туре «Лестер» обыграл «Спартак» в Москве – 4:3.

В РПЛ столичный клуб идет 9-м.

Витория – о ничьей с «Лестером»: «Спартак» отлично сыграл в защите. Мы сделали все, что смогли»