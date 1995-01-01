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    «Спартак» не побеждает пять матчей подряд

    «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

    В пяти последних матчах во всех турнирах столичный клуб три раза сыграл вничью и дважды проиграл. В последний раз «Спартак» не побеждал в пяти матчах подряд летом 2020 года.

    • «Спартак» и «Лестер» остались на 4-м и 3-м местах в группе соответственно.
    • В 3-м туре «Лестер» обыграл «Спартак» в Москве – 4:3.
    • В РПЛ столичный клуб идет 9-м.

    Витория – о ничьей с «Лестером»: «Спартак» отлично сыграл в защите. Мы сделали все, что смогли»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +295

      haxxproxx 57 минут назад

      Да всем наплевать на спортаГ

      0
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      Рейтинг: +11183

      NewLife 1 час назад

      Источник Бомбардир тебе гореть в статистическом аду. Лучше напишите, сколько вам платят за такую херню.

      0
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      Рейтинг: +1514

      BANNIKOV1970 2 часа назад

      Начинается гребулв

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