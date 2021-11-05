Витория – о ничьей с «Лестером»: «Спартак» отлично сыграл в защите. Мы сделали все, что смогли»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о ничьей в матче с «Лестером» (1:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Отличная игра, мы сражались с прекрасным соперником. Мы отлично играли в защите, сделали все, что смогли. Знали, что будет не очень много моментов, но старались развивать те моменты, которые были.

Кем доволен из футболистов конкретно? Нет, нет, это не моя форма, кого-то выделять. Могу сказать, что коллективно мы защищались отлично.

Селихов — номер один? В первую очередь хотел сказать о коллективной защите. Шансы в Лиге Европы? Мы находимся в группе, можно сказать по прошлым играм, что были недочеты и будем развиваться в оставшихся матчах», – сказал Витория.