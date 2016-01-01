Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Роджерс – о победе над «Ливерпулем»: «Героическое выступление. Шмейхель – топ-вратарь»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий после победы над «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ (1:0). Он отметил вратаря Каспера Шмейхеля.

    «Сложно описать произошедшее словами. Мы за 48 часов сыграли против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Героическое выступление. Великолепный результат против одной из лучших команд мира.

    Шмейхель – топ-вратарь, один из лучших в Европе», – считает Роджерс.

    • Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Адемола Лукман.
    • На 16-й минуте вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый, который исполнил Мохамед Салах.
    • «Ливерпуль» остался на 2-м месте в АПЛ.

    Клопп: «Ливерпуль» провел очень плохой матч против «Лестера», закономерное поражение»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92497
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68386
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru