Роджерс – о победе над «Ливерпулем»: «Героическое выступление. Шмейхель – топ-вратарь»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий после победы над «Ливерпулем» в 20-м туре АПЛ (1:0). Он отметил вратаря Каспера Шмейхеля.

«Сложно описать произошедшее словами. Мы за 48 часов сыграли против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Героическое выступление. Великолепный результат против одной из лучших команд мира.

Шмейхель – топ-вратарь, один из лучших в Европе», – считает Роджерс.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Адемола Лукман.

На 16-й минуте вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый, который исполнил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» остался на 2-м месте в АПЛ.

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