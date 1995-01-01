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    Клопп: «Ливерпуль» провел очень плохой матч против «Лестера», закономерное поражение»

    Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп подытожил матч 20-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1). Немец недоволен количеством голевых моментов.

    «Заслуженная победа «Лестера».

    Мы не совсем правильно обращались с мячом. «Ливерпуль» провел очень плохой матч, поражение закономерное.

    Моя команда принимала плохие решения. Возможно, не хватило удачи. У нас должно быть больше голевых моментов. Если мы проиграли, значит, нужно было создать больше.

    После хорошего начала матча «Ливерпуль» полностью потерял ритм и не смог его вернуть», – констатировал Клопп.

    • Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Адемола Лукман.
    • На 16-й минуте вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый, который исполнил Мохамед Салах.
    • «Ливерпуль» остался на 2-м месте в АПЛ.

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    Источник: ВВС

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