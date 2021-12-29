Клопп: «Ливерпуль» провел очень плохой матч против «Лестера», закономерное поражение»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп подытожил матч 20-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1). Немец недоволен количеством голевых моментов.

«Заслуженная победа «Лестера».

Мы не совсем правильно обращались с мячом. «Ливерпуль» провел очень плохой матч, поражение закономерное.

Моя команда принимала плохие решения. Возможно, не хватило удачи. У нас должно быть больше голевых моментов. Если мы проиграли, значит, нужно было создать больше.

После хорошего начала матча «Ливерпуль» полностью потерял ритм и не смог его вернуть», – констатировал Клопп.