«Ман Сити» сильнее «Ливерпуля», но может упустить чемпионство

Мы разобрались в главном противостоянии АПЛ.

До завершения английского чемпионата осталось шесть туров, а «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» всего на одно очко. В последний раз в заключительных турах судьба титула АПЛ решалась пять лет назад. Между этими же командами. Но ещe никогда две доминирующие команды не шли с таким преимуществом над остальными. Идущий третьим «Тоттенхэм» отстает от лидера на 16 очков.

Почти всегда 80 очков к 32 туру означали для команды чемпионство. В этом сезоне еще вообще ничего не решено.

Кто сильнее?

Команда Клоппа отстаeт всего на одно очко, но по большинству статистических показателей уступает соперникам. По созданным и допущенным голевым моментам (xG) «Сити» превосходит «Ливерпуль», который компенсирует это лучшей реализацией («красным» требуется 6.5 ударов на гол, «Сити» – 7).

Плюс «Ливерпулю» часто везeт по сезону на ошибки вратарей: Сперони, Рико, Хитон и Льорис допускали грубые промахи в матчах против команды Клоппа. Против «Манчестера» определяющих судьбу матча фейлов от вратерей в этом сезоне не было.

Статистка допущенных ударов у «Сити» тоже лучше, но пропускают они всe равно чаще. Дело в том, что на один пропущенный гол «Ливерпуля» соперникам приходится нанести 14 выстрелов, против «Сити» – всего 9.

Это объясняется лучшей обороной «Ливерпуля», которая вынуждает соперников наносить удары из менее выгодных позиций (ван Дейк один из лучших игроков лиги прямо сейчас), превосходством Алиссона над Эдерсона по сезону (в среднем вытаскивает больше мeртвых мячей), худшей реализацией соперников и, конечно же, некоторым везением.

По доведению мяча до ударных позиций «Сити» тоже лучше (79 non shots xG против 70). По допущенным ситуациям, когда соперники оказываются в ударных позициях «Манчестер» превосходит «Ливерпуль», но всего на 5 пунктов.

Практически по всем игровым показателям команда Гвардиолы сильнее «Ливерпуля». Они больше забивают, чаще побеждают, лучше контролируют ход матчей (реже отыгрываются). В любом другом сезоне «Сити» бы уже оформил чемпионство, но сейчас «Ливерпуль» показывает лучшую свою игру за последние десятки лет. Плюс команду вытаскивают их вратарь, супероборона и ошибки соперников.

В очных матчах преимущество опять же у «Манчестера». Они переиграли «Ливерпуль» дома и сыграли вничью на «Энфилде».

Какие шансы по календарю?

Обе команды в сумасшедшем темпе набирают очки на своих полях. «Ливерпуль» в играх дома потерял лишь 4 очка, сыграв 2 раза вничью – все остальные победы. «Сити» выиграл все матчи на «Этихаде», кроме игры с «Кристал Пэлас» (2:3).

Из оставшихся матчей у «Манчестера» 4 на выезде, у «Ливерпуля» – 3. В целом, оставшиеся игры команд можно поделить на три категории:

• Лeгкие соперники, в матчах с которыми не должно быть проблем. Тут у претендентов на титул по два соперника: у «Ливерпуля» – «Хаддерсфилд» и «Кардифф». У «Сити» – «Бeрнли» и «Брайтон».

• Команды слабее, но против которых есть вероятность потери очков. У «Сити» это две игры с двумя бывшими тренерами «Ливерпуля»: гостевой матч с «Кристал Пэлас» Ходжосона, который в первом круге обыграл их и в прошлом сезоне дома отобрал очки, и с «Лестером» Роджерса. У команды Клоппа таких матчей на один больше. Соперники: «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

• Команды из первой шестeрки. У «Ливерпуля» всего один такой матч – с «Челси» дома. У «Сити» через тур игра с «Тоттенхэмом», а дальше будет тяжелейший матч на «Олд Траффорд».

Здесь у «Ливерпуля» вроде бы небольшое преимущество, но многое определит игра «Ман Сити» и «Тоттенхэма». Еще у «Сити» на девять голов лучше разница. Вряд ли за оставшиеся игры они это упустят, поэтому при равенстве показателей тоже будут иметь преимущество.

Что еще влияет?

«Манчестер Сити» пока явный фаворит. Во-первых, у них на одно очко больше прямо сейчас и лучшая разница мячей. Во-вторых, по качеству игры на дистанции они превосходят «Ливерпуль», которому не может вечно везти. В-третьих, на финальный отрезок сезона «Сити» получил своего лучшего игрока, оправившегося от травмы.

Де Брейне усилит игру команды, добавит вариантов в атаке и, возможно, доведeт эту модель Гвардиолы до идеала. У «Ливерпуля» такого внутреннего трансфера нет. Им мог стать Окслэд-Чемберлен, который должен был вернуться после серьeзной травмы к матчу с «Тоттенхэмом». Но Клопп сфорсировал возвращение Алекса, и тот получил небольшое повреждение в игре за молодeжку. Юрген признал ошибку и сказал, что в ближайших матчах Окслейд точно не появится на поле.

Не забываем, что обе команды продолжают выступления в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» играет против «Порту», «Сити» против «Тоттенхэма». Формально португальская команда слабее и должна оказать меньшее сопротивление – наверное, в этом небольшое преимущество уже за «Ливерпулем».

Ещe раз: эта чемпионская гонка – действительно уникальная. Советуем смотреть максимально внимательно. Иначе можете пропустить что-то историческое.

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