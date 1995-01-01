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    «Ливерпуль» был в шаге от катастрофы, а в итоге победил. Драма!


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    Голосов: 2
    Сегодня, 20:50
    Два касания игроков «Тоттенхэма» расстроили фанатов «Сити».

    Перед игрой «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» команда Юргена Клоппа отставала от «Ман Сити» на одно очко при равном количестве игр. При победе – все равно бы отставала по потерянным, но любой другой исход кроме победы давал бы неплохое преимущество «Сити».

    Упорный матч катился к ничьей 1:1 после голов Фирмино и Моуры. А потом случились два момента, которые шокировали ту часть Манчестера, которая болеет за «Сити».

    85-я минута: «Ливерпуль» задержался в атаке, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку, где Сон и Сиссоко выходили на ван Дейка и вратаря. Француз искал возможность для паса на свободного корейца, но в итоге предпочел ударить сам. И запулил выше ворот. Просто чудом не стало 1:2.

    90-я минута: подача в штрафную «Тоттенхэма», на которую откликнулся Салах – он сбросил мяч в центр, где в ворота его заковырял защитник «шпор» Алдервейрелд. «Ливерпуль» выиграл важнейший матч 2:1, хотя вообще был близок к поражению. Как так бывает?

    Маурисио Почеттино вынужден был переживать все это на трибуне из-за дисквалификации.

    Несколько цифр:

    • «Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ уже аж 37 матчей. С ума сойти.

    • Ставить на «верх» (не менее трех голов) на домашние матчи «Ливерпуля» – отличный вариант. Из девяти последних игр такая ставка не прошла бы лишь однажды.

    • «Тоттенхэм» проиграл четвертый подряд матч в гостях.

    • «Ливерпуль» – однозначный лидер по победным голам на 90+ минутах в истории АПЛ. Их теперь аж 33. Где остальные? Далеко позади.

    «Ливерпуль» набрал 79 очков, ему осталось провести пять матчей. Из топ-6 – игра дома с «Челси».

    У «Ман Сити» – 77, впереди шесть матчей. Самые сложные – дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «МЮ».

    Жара в концовке обеспечена. Как же здорово.

    Англия. Премьер-лига. 32-й тур

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фирмино, 16; 1:1 – Моура, 70; 1:2 – Алдервейрелд, 90 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер АПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +16243

      oyabun 49 минут назад

      Ливерпуль много потерял во второй половине, да и Салах что то не тот что раньше. Непруха какая то у египтянина. Но все же болею за Ливер.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +292

      Kokmarov 57 минут назад

      Тяжеловат стал Ливерпуль, Салах совсем не тот и если станут чемпионами, то это будет скорее везение. Сити сейчас хорош и навряд ли допустит дурацкую осечку. Конечно, я за Клоппа.

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