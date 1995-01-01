«Ливерпуль» был в шаге от катастрофы, а в итоге победил. Драма!

Два касания игроков «Тоттенхэма» расстроили фанатов «Сити».

Перед игрой «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» команда Юргена Клоппа отставала от «Ман Сити» на одно очко при равном количестве игр. При победе – все равно бы отставала по потерянным, но любой другой исход кроме победы давал бы неплохое преимущество «Сити».

Упорный матч катился к ничьей 1:1 после голов Фирмино и Моуры. А потом случились два момента, которые шокировали ту часть Манчестера, которая болеет за «Сити».

85-я минута: «Ливерпуль» задержался в атаке, и «Тоттенхэм» убежал в контратаку, где Сон и Сиссоко выходили на ван Дейка и вратаря. Француз искал возможность для паса на свободного корейца, но в итоге предпочел ударить сам. И запулил выше ворот. Просто чудом не стало 1:2.

90-я минута: подача в штрафную «Тоттенхэма», на которую откликнулся Салах – он сбросил мяч в центр, где в ворота его заковырял защитник «шпор» Алдервейрелд. «Ливерпуль» выиграл важнейший матч 2:1, хотя вообще был близок к поражению. Как так бывает?

Маурисио Почеттино вынужден был переживать все это на трибуне из-за дисквалификации.

twit text — Troll Football (@TrollFootball) 31 марта 2019 г.

Несколько цифр:

• «Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ уже аж 37 матчей. С ума сойти.

• Ставить на «верх» (не менее трех голов) на домашние матчи «Ливерпуля» – отличный вариант. Из девяти последних игр такая ставка не прошла бы лишь однажды.

• «Тоттенхэм» проиграл четвертый подряд матч в гостях.

• «Ливерпуль» – однозначный лидер по победным голам на 90+ минутах в истории АПЛ. Их теперь аж 33. Где остальные? Далеко позади.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 31 марта 2019 г.

«Ливерпуль» набрал 79 очков, ему осталось провести пять матчей. Из топ-6 – игра дома с «Челси».

У «Ман Сити» – 77, впереди шесть матчей. Самые сложные – дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «МЮ».

Жара в концовке обеспечена. Как же здорово.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фирмино, 16; 1:1 – Моура, 70; 1:2 – Алдервейрелд, 90 (в свои ворота).

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