Потратить 100 миллионов на трансферы и вылететь из АПЛ

«Фулхэм» менял тренеров, но ничего не придумал.

Вчера «Фулхэм» проиграл «Уотфорду» (1:4) и отправился в компанию к «Хаддерсфилду», официально оформив вылет в Чемпионшип. В слабых выступлениях команды нет ничего удивительно – «Хаддерсфилд» предпоследняя по бюджета команда лиги. А вот падение «Фулхэма» менее ожидаемо. «Дачники» летом потратили большие деньги на игроков, а средняя цена их футболистов выше, чем у «Вулверхэмптона» и «Уотфорда».

Летний закуп

Всего летом клуб потратил 109 миллионов евро на новых футболистов. Вот главные трансферы:

• Жан Сери (30 млн) должен был стать проводником стиля Йокановича; сильнейшая сторона котдивуарца – игра в пас и вскрытие линий соперника. Хави даже называл его игроком с ДНК «Барсы». Но Сери не смог стать двигателем «Фулхэма». Скорее, он оказался олицетворением проблем команды: бессмысленное катание мяча, ошибки под давлением и позиционные провалы.

• Замбо-Ангисса (25 млн) был куплен для укрепления опорной зоны. Камерунец неплохо смотрелся в начале сезона: выполнял большой оборонительный объeм и страховал партнeров. Но при тотальном спаде поплыл вместе с командой. А потом и вовсе пропустил 10 игр из-за травмы.

• Александр Митрович (20 млн) бодро начал сезон – 5 голов в 6 матчах. Но дальше его выступления, как и у Ангиссы, ухудшились и за 13 матчей он забил лишь 2 гола.

• Алфи Моусон (17 млн) пропустил начало сезона из-за травм, а его возвращение укрепило оборону – с ним команда стала пропускать на мяч меньше за игру. Но длилось это недолго: Алфи отыграл 13 игр и получил травму колена, от которой не вылечился до сих пор.

Ещe были Шюррле, Вьетто, Чамберс, Фосу-Менса, Брайан, Фабри и другие. Нельзя сказать, что кто-то из новичков тотально провалился. Вся команда играла плохо. И на то были причины.

Стиль Йокановича был обречeн

В Чемпионшипе «Фулхэм» практически весь сезон отыграл в одной схеме – 4-3-3. С тотальным контролем мяча, ставкой на короткие передачи и позиционные атаки. Йоканович хотел играть в АПЛ так же. Но не учeл важного момента: под такой стиль в АПЛ нужен высочайший класс исполнителей, идеальная слаженность и умение подстраиваться под соперников.

Проблема у «Фулхэма» возникли уже в первом туре. Да, они забрали мяч у «Кристал Пэласа», но не знали, что с ним делать: били с невыгодных позиций и почти не заходили в чужую штрафную. Вдобавок к слабой игре в финальной стадии добавилось отсутствие контрпрессинга. «Пэлас» дважды наказал «Фулхэм», убежав в контратаки.

К большим соперникам «Фулхэм» был не готов совсем. «Тоттенхэм» и «Сити» забирали мяч и заставили команду Йокановича обороняться. В Чемпиошипе с «Фулхэмом» такого никто не делал. Плюс там они прекрасно вылетали в контратаки. Видимо, серб думал, что это пройдeт и в АПЛ. Но нет: и «шпоры», «Сити» просто уничтожили «Фулхэм».

Уже в 7-м туре Йоканович отступил от основной схемы, перестроился на три защитника и проиграл «Эвертону» 0:3. В следующем туре серб уже отошeл от стиля: «Фулхэм» намеренно отдал мяч «Арсеналу». И проиграл 1:5. Дальше команда посыпалась, уступив клубам второй десятки, «Кардиффу» и «Борнмуту».

Славиша полностью потерял контроль над ситуацией и после поражения «Хаддерсфилду» сказал, что «он идеально разобрал соперника, но игроки просто не услышали его». В следующем туре «Фулхэм» без шансов проиграл «Ливерпулю», и клуб уволил серба. По сути, при нем команда сыграла удачно лишь однажды, победив «Бернли» 4:2. Там было слишком много благоприятных обстоятельств: соперники отдали мяч, отвратительно защищались, играли на третий день после матча в Лиге Европы.

Йоканович не смог приспособить команду к лиге. И сам будто бы разочаровался в своих идеях, отступив от владения мяча и любимой схемы. В итоге Славиша перепробовал как минимум 4 расстановки за 12 матчей – невероятно много для идейного тренера с принципами.

Провальное зимнее окно

В зимнее окно клубу было необходимо оборонительное усиление – и из-за недостатка игроков, и под стиль Раньери. Авторитетные источники писали, что «Фулхэм» ведет переговоры с Кэйхиллом. Гарри действительно мог поправить ситуацию – по крайней мере, навести порядок в безвольной обороне. Но клубу не удалось договориться с «Челси».

И лондонцы подписали Нордтвейта. Человека, который провалился в «Вест Хэме», игравшего большую часть карьеры в центре поля и в чьих оборонительных способностях есть большие сомнения. Естественно, эта покупка никак не усилила оборону команды.

И всe. Больше оборонительных игроков «дачники» не купили. Зато взяли атакующего Марковича, не сыгравшего ни минуты при Клоппе и не сумевшего закрепиться в «Андерлехте». И Райана Бабеля (которому нужно отдать должное: 6 результативных действий в 11 матчах). Но почему команда подписала всего одного оборонительного игрока и двух атакующих, если в клубе уже есть Митрович, Шюррле, Вьетто и Сессеньон?

Нестабильная атмосфера внутри команды

Ужасные результаты и смены тренеров отразились и на микроклимате между футболистами. Точкой кипения стала ситуация с пенальти в матче против «Хаддерсфилда». Митрович хотел исполнить одиннадцатиметровый, но Камара отобрал у него мяч и промахнулся.

После матча Раньери публично раскритиковал форварда: «Я всe сказал Абубакару. Сказал ему отдать мяч Митровичу, потому что он должен пробивать пенальти. Он не уважает меня, не уважает клуб, партнeров по команде и болельщиков».

Всего спустя две недели игроки снова повздорили. Во время занятия йогой Митрович разозлился на Камару из-за того, что тот разговаривал во время медитации. Александр попросил Абубакара заткнуться, после чего началась драка – остальным игрокам пришлось их разнимать.

Такие моменты всегда плохо влияют на футболистов внутри клуба. Часто за этим следует разделение на несколько внутренних лагерей. Особенно это давит на игроков, когда о конфликтах узнаeт общественность.

За трансферы отвечает сын владельца

В «Фулхэме» тренер практически не влияет на трансферы, за них целиком отвечает целая группа людей под руководством Тони Хана. За годы на «Крэйвен Коттедж» у них было множество удачных сделок (Кэрни, Одои, Рим, Митрович), но провалов оказалось больше.

Тони Хан одновременно занимает должность вице-президента и спортивного директора клуба. Важный факт: Тони – сын Шахида Хана, владельца «Фулхэма». Все это похоже на то, что сын балуется с игрушкой, которую ему купил отец.

Тони активно ведeт твиттер и любит пообщаться там с фанатами. После матча с «Бeрнли» (1:2) Хан поблагодарил болельщиков за поддержку, а один из поклонников «Фулхэма» попросил его убраться, написав: «Уйди из моего клуба, пожалуйста».

Хан ответил коротко и чeтко: «Никогда. Я буду в этом клубе до самой смерти. Иди к чeрту».

Кстати, именно Тони выбрал Раньери новым тренером команды. А после сам же уволил его, хотя итальянец говорил в прессе, что готов продолжать работать в «Фулхэме даже после вылета.

Третий тренер за сезон

После увольнения Клаудио, временно исполняющим обязанности коучем был назначен Скотт Паркер. Под его руководством команда проиграла 5 матчей из 5 и пропустила 13 мячей. Но результаты сейчас не так важны для клуба – уже давно стало понятно, что они вылетят. Скотта назначили, чтобы он наладил атмосферу внутри команды и заставил игроков показать спортивную злость на поле.

Ещe прошлым летом у «Фулхэма» было всe: деньги от АПЛ, новые игроки и хорошие шансы сохранить прописку. Сейчас же не ясно, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне. О составе, целях и амбициях страшно даже задумываться.

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