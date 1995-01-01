«Он бегает так легко и быстро, что похож на мою собаку». Бельгиец Вертонген − уникальный игрок

Кажется, так больше не умеет никто.

Удивил в ЛЧ

Перед первой игрой 1/8 финала с «Боруссией» Маурисио Покеттино оказался в сложнейшей ситуации: Кейн, Алли, Дэвис, Дайер и Роуз были недоступны из-за травм. Тренер «Тоттенхэма» выставил схему с тремя защитниками – чтобы уместить лучших доступных игроков на поле. Но при таком раскладе найти максимально удобную позицию каждому футболисту практически невозможно.

Единственный выход − Ян Вертонген на месте левого латераля. Перед матчем казалось, что эта зона станет слабейшим местом «Тоттенхэма»: бельгиец впервые в карьере играл на этой позиции, а противостоял ему набравший сумасшедшую форму Джейдон Санчо.

На самом деле вопросов перед игрой было много. Хватит ли Вертонгену выносливости бегать туда-сюда всю игру? Как он будет смотреться в финальной трети, где нужно быть техничным? И самое главное: он же никогда не участвовал в прессинге, а этому учат ни один месяц. Как быть, если латерали так важны в системе прессинга Покеттино?

Но уже после первых 15 минут Ян ответил на все. Он органично включался в прессинг, поддерживал атаку, смело шел в обводки. И успевал закрывать зоны за спиной.

Во второй половине Вертонген и вовсе стал героем матча. В самом начале тайма, прессингуя, он заставил ошибиться Хакими и отдал голевую на Сона. Спустя полчаса бельгиец забил сам, подключившись в штрафную. «Тоттенхэм» победил 3:0, а Ян стал лучшим игроком матча и недели в ЛЧ.

Развивался в «Аяксе»

Быстрой адаптации к новой позиции не стоит сильно удивляться – Вертонген прошел через знаменитую молодежную систему «Аякса», где делается большая ставка на то, чтобы их воспитанники были способны сыграть на любом участке поля.

В своем первом полноценном сезоне в карьере Ян отыграл 13 матчей левым защитником, 12 – в центре обороны, 3 – в опорной зоне. Во втором сезоне за «Аякс» бельгиец лишь три раза начинал в центре защиты. Все остальные матчи он отыграл либо слева в обороне, либо в опорке.

Когда Вертонгена спросили, какой была его любимая позиция в «Аяксе», он ответил: «Прямо перед защитой, в центре поля. В Бельгии мы называем ее номером 6. Именно на этой позиции я сформировался как игрок».

Главными учителями Яна в «Аяксе» стали Ван Бастен, Мартин Йол и Франк де Бур, по очереди возглавлявшие клуб. Каждый из специалистов отмечал Вертонгена как ключевого игрока с большим будущим.

Сам Вертонген вспоминает еще и Йохана Кройффа (который тогда работал советником клуба) как личность, оказавшую большое влияние на его профессиональное развитие: «Он человек, который внушил мне, что я должен поставить футбол на второе место, потому что интеллектуальное развитие, как на поле, так и вне его, всегда важнее». Кройфф не скрывал восхищения от игры Вертонгена и подмечал важность универсальности бельгийца.

В последнем сезоне за «Аякс» Ян с капитанской повязкой стал чемпионом Голландии и был признан лучшим игроком сезона. В той кампании он забил 8 голов, выступая на позиции центрального защитника. Да, центральный защитник забил за сезон 8 голов.

После такого перфоманса удержать футболиста в Голландии было невозможно. Скауты больших клубов отмечали, что Вертонген «современный, универсальный, тактически умный и дисциплинированный защитник».

Осознал реальность в «Тоттенхэме»

Основными претендентами стали «Арсенал» и «Тоттенхэм». Бельгиец выбрал вторых и объяснил, что хочет играть в обороне, а не в полузащите. Странно, ведь за пару лет до этого он говорил, что позиция шестерки – его любимая.

Вот его слова после перехода в «Тоттенхэм»: «Интерес «Арсенала» был конкретным. Но они хотели, чтобы я был контролирующим полузащитником, типа Эммануэля Петти. Но я вижу себя центральным защитником. Игра на фланге обороны? Мне кажется, я недостаточно проворный, чтобы играть против таких игроков, как Нани и Стерлинг».

Ох, как же он ошибался. Новый сезон «Тоттенхэм» и вправду начал с Вертонгеном в центре обороны и Гаретом Бейлом слева. Но уже спустя пять матчей Виллаш-Боаш передвинул Бейла в полузащиту, а на фланг обороны сместил бельгийца. И Вертонген отлично справлялся в этой роли.

Хотя большинство матчей того сезона Ян все-таки провел в центре обороны. И 4 из 5 голов он забил, играя центрального защитника. В марте 2013-го бельгиец и вовсе был признан лучшим игроком месяца в АПЛ. В следующий раз эта награда достанется центральному защитнику аж через 6 лет (ван Дейк действительно ее заслужил).

Первый сезон Яна в АПЛ, в целом, сложился удачно. Бельгиец быстро адаптировался к новой лиге и показал стабильную игру, а команда заняла 5-е место. Правда, во многом за счет разрывающего Бэйла, забившего 21 гол.

В следующем сезоне клуб продал валлийца и накупил кучу игроков, не оправдавших свои ценники. Команда поплыла. «Тоттенхэм» в шести матчах в сезоне пропустили больше трех голов. Особенно унизительными были 4 разгромных поражения от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Сначала был уволен Виллаш-Боаш, а затем и сменивший его Тим Шервуд. Не сложно догадаться, что при таких показателях Вертонген не показывал лучшей игры (а точнее, так же обделывался, как и вся команда).

Сыгрался с Тоби

Все исправил Маурисио Покеттино. При нем Ян вновь обрел стабильность, вышел на новый уровень и стал играть исключительно на своей любимой позиции – в центре обороны.

Покеттино не раз говорил, что Вертонген был хорошим защитником еще до его прихода в клуб. Но для того, чтобы выйти на новый уровень, ему пришлось много работать.

«Мы много раз разбирали ту игру с «Ливерпулем» до моего прихода в клуб, когда «Тоттенхэм» проиграл 0:4. В том матче Ян отстранялся от борьбы. Я объяснял ему, что настоящий защитник должен всегда быть готовым пойти в единоборство», − рассказывал тренер.

Настоящий расцвет Вертонгена наступил с приходом в «Тоттенхэм» Тоби Альдервейрельда. Воссоединение двух друзей и партнеров. Тоби и Ян не раз играли в связке в сборной и в этой же связке приводили «Аякс» к чемпионству. Теперь они играют вместе в «Тоттенхэме» и в сборной.

Помимо инстинктивного взаимопонимания, защитники идеально дополняют друг друга по своим качествам. Тоби безальтернативно лучший распасовывающий защитник последних пяти лет в АПЛ.

По средней длине его пасы были сами длинными в лиге несколько сезонов подряд. Плюс к этому Альдервейрельд шикарно читает игру, вступает в отбор и страхует партнеров, когда мяч находится внизу. Но главная слабая сторона Тоби – верховые мячи.

Для этого ему и нужен Вертонген рядом. Ян – один из лучших защитников лиги по верховым единоборствам (не зря Почеттино столько раз напоминал ему о том матче с «Ливерпулем»). Вертонген агрессивнее и лучше читает игру (в среднем в два раза чаще партнера перехватывает мячи).

Когда команде нужно, чтобы их центральный защитник протаскивал мяч на дриблинге, этим занимается Вертонген; Тоби же вообще никогда не идет в обводку.

Стал уникальным

Английский журналист и тактический эксперт Алекс Гринберг в одном из своих материалов подметил: «Для центрального защитника Вертонген обладает невероятными навыками владения мячом. Его темп и дриблинг позволят ему играть на разных позициях. А еще его пас, которым он вскрывает линии соперников – он так недооценен!».

Бетонное место в основе «Тоттенхэма» и сборной «Бельгии», комплименты от Каррагера, Невилла и Линекера, включения в символические сборные Премьер-лиги – это все подтверждает высокий уровень Вертонгена.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 марта 2019 г.

Но лучшее доказательство класса бельгийца − слова требовательного Маурисио Покеттино, который пять лет отработал с Яном и много критиковал его вначале:

«По моему мнению, он один из лучших центральных защитников в Премьер-лиге и в Европе. Мы много работали вместе, чтобы достичь того уровня, на котором он находится сегодня. Он бегает так легко и быстро, будто ему 20 лет – этим он похож на мою новую собаку! У него уникальная генетика. С таким организмом он может играть до 40 лет».

Видео взято с официальных аккаунтов «Аякса« и «Тоттенхэма« на YouTube.

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