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    Сколько языков знают игроки сборной России? Сравниваем с Бельгией


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 12:18
    Спойлер: не очень много.

    Перед отборочными матчами на Евро-2020 журналист Василий Конов выложил в своем телеграм-канале информацию от УЕФА с указанием, на каких языках футболисты матча Бельгия – Россия готовы давать интервью.

    В информационном листе старая заявка сборных: вероятно, ее готовили еще до официального объявления. Однако реальная ситуация может оказаться даже хуже: трое футболистов, владеющих двумя языками (Рауш, Нойштедтер и Швец), в этот раз вне сборной.

    • Больше всего языков в России знает Черышев – русский, испанский и английский.
    • Аксель Витсель играл в Португалии, Китае и Германии, но интервью он готов давать только на двух языках – французском и русском.
    • У Марио Фернандеса тоже указан только один язык, но не русский, а португальский.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Dellleone 3 часа назад

      Написали бы, сколько из них смогут на русском хотя бы дать интервью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      maratagliulin 8 часов назад

      А Гильерме вообще не говорит?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      OrenburgFC 9 часов назад

      Рад за Фернандеса - настоящий патриот своей страны - новой Родины- России! Правда, Паша?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5425

      ufos73 11 часов назад

      А матюганный и быдловский значит не считают?


      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +875

      altezzik > ufos73 10 часов назад

      Их все знают.

      0
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