Сколько языков знают игроки сборной России? Сравниваем с Бельгией

Спойлер: не очень много.

Перед отборочными матчами на Евро-2020 журналист Василий Конов выложил в своем телеграм-канале информацию от УЕФА с указанием, на каких языках футболисты матча Бельгия – Россия готовы давать интервью.

В информационном листе старая заявка сборных: вероятно, ее готовили еще до официального объявления. Однако реальная ситуация может оказаться даже хуже: трое футболистов, владеющих двумя языками (Рауш, Нойштедтер и Швец), в этот раз вне сборной.

Больше всего языков в России знает Черышев – русский, испанский и английский.

Аксель Витсель играл в Португалии, Китае и Германии, но интервью он готов давать только на двух языках – французском и русском.

У Марио Фернандеса тоже указан только один язык, но не русский, а португальский.

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