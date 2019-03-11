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    Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы


    3
    Голосов: 14
    11.03.2019 13:14
    Но нет Заболотного.

    Чалов!

    В адрес Черчесова долго летали диссы из-за того, что он уверенно игнорировал Чалова. Сейчас, кажется, Чалов сделал все, чтобы получить приглашение. Он – лучший бомбардир лиги (10 мячей, у ближайшего преследователя, Зе – 8 голов). Федор – лидер РПЛ по системе «гол+пас» – у него 15 очков по этому показателю (у Ари, Азмуна и Дриусси, делящих вторую строчку – по 10). Черчесов до последнего оттягивал приглашение Чалова. Но, кажется, если бы он не сделал это сейчас, то получил больше претензий по этому поводу, чем обычно.

    Кстати, группу нападающих Черчесов изменил больше всего. На матчи со шведами и Турцией он вызывал Дзюбу и Заболотного. Сейчас Дзюба остался, но вместо второго нападающего «Зенита» приедут Смолов и Чалов. Но, если вопросов по результативности Чалова нет, то у форвардов питерцев и «Локо» с этим проблемы. У обоих на двоих лишь два гола в за последнее время. Дзюба не забивал с октября прошлого года, Смолов – с конца ноября и до вчерашнего матча против «Анжи».

    Есть еще новые лица

    Помимо Чалова инвайт от Черчесова получили Караваев, Оздоев и Беляев. Первый отыграл все матчи за «Витесс» в чемпионате в этом сезоне. Второй (не вызывался в сборную с 2016 года) в новом году в составе «Зенита» в четырех матчах сыграл 299 минут из 360, забил один гол и отдал голевую передачу. Беляев же давно показывал неплохую игру, выступая в центре обороны «Арсенала». С учетом того, что в составе сборной помимо него будет всего лишь два центральных защитника (Кутепов и Джикия), Черчесов просто перестраховался, укрепив позицию дополнительным игроком.

    ЦСКА и «Локомотив» стали базовыми клубами для сборной

    Из команды Виктора Гончаренко в расположение национальной команды приедут 5 игроков (Набабкин, Фернандес, Щенников, Ахметов и Чалов). «Локо» отпустит в сборную России столько же людей (Гилерме, Игнатьев, братья Миранчуки, Смолов).

    На прошлый сбор Черчесова «Зенит» отправил семь футболистов и стал базовым клубом. В этот раз от питерцев приедут только четыре игрока: Лунев, Кузяев, Оздоев и Дзюба.

    Полный список

    Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Когда и где готовимся

    Сборная начнет подготовку к матчам квалификации Евро-2020 17 марта. Команда Черчесова будет тренироваться в Новогорске.

    С кем играем

    21 марта (четверг) сборная сыграет с Бельгией в Брюсселе (в 22:45 по мск).

    24 марта (воскресенье) наша команда сыграет с Казахстаном в Астане (в 17:00 по мск).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 20:22

      Выиграем у Бельгии, если в воротах будет Черчесов.

      2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 марта 2019, 15:00

      Илья Егоров. Факультет журналистики МГУ. Без пяти минут,главред канала ,,Матч,. Все тут правильно?
      Тогда сообщай народу правду и только правду...
      А она заключается в том,что : 21 марта состоится квалификация Бельгия-Россия. К этой ответственной игре ,манагер Черчес подходит безответственно. Команда разбалансирована. За десять до игры Черчес в печали,он не хосет повторения ,,шведскага,, сценария,но у него нет бойцов:
      Двое на ,,шконке,, ...Дзюбинатор ? Только одна тень того осталась от ЧМ...Акинфей ? Только не он... Ох слопочат по самое не балуй....так ,что народ готовимся морально и ,,выпивально,,)))) тогда не так жестко будет..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Kalida 12 марта 2019, 20:44

      нда уж, Скопинцева хотелось бы в сборной видеть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 12 марта 2019, 11:10

      Не пойму, почему в сборную не вызывается правый крайний защитник Петров? Ведь игрок прекрасно играет за Краснодар.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2019, 16:54

      Что-то А.Дзюба никак не придет в себя после ЧМ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 11 марта 2019, 15:24

      Ионов Кутепов зачем? лучшеб Кокошу вытащил с тюрячки

      7
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Мы ЦСКА 20 марта 2019, 06:24

      И Мамая тоже, остальные за шкафом.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 11 марта 2019, 14:22

      че случилось? Не нашел Габулова..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24248

      DOCTOR PENALTY > ruded 11 марта 2019, 15:25

      его заменил другой земляк - Оздоев

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > ruded 11 марта 2019, 16:51

      Сиденьев на скамейке запасных не хватило на него.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > ruded 13 марта 2019, 15:03

      Смеешься,да?
      Ты за прессой следишь?
      Он теперича чиновник - Министр спорта в Кавказе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > alex1951 20 марта 2019, 06:31

      Не в обиду. Вроде бы 1951г, а неграмотный. Кавказ - это территория, а не конкретная страна.

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > ruded 20 марта 2019, 06:34

      Просто ты не умеешь играть в прятки.)))

      0
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