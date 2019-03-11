Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы

Но нет Заболотного.

Чалов!

В адрес Черчесова долго летали диссы из-за того, что он уверенно игнорировал Чалова. Сейчас, кажется, Чалов сделал все, чтобы получить приглашение. Он – лучший бомбардир лиги (10 мячей, у ближайшего преследователя, Зе – 8 голов). Федор – лидер РПЛ по системе «гол+пас» – у него 15 очков по этому показателю (у Ари, Азмуна и Дриусси, делящих вторую строчку – по 10). Черчесов до последнего оттягивал приглашение Чалова. Но, кажется, если бы он не сделал это сейчас, то получил больше претензий по этому поводу, чем обычно.

Кстати, группу нападающих Черчесов изменил больше всего. На матчи со шведами и Турцией он вызывал Дзюбу и Заболотного. Сейчас Дзюба остался, но вместо второго нападающего «Зенита» приедут Смолов и Чалов. Но, если вопросов по результативности Чалова нет, то у форвардов питерцев и «Локо» с этим проблемы. У обоих на двоих лишь два гола в за последнее время. Дзюба не забивал с октября прошлого года, Смолов – с конца ноября и до вчерашнего матча против «Анжи».

Есть еще новые лица

Помимо Чалова инвайт от Черчесова получили Караваев, Оздоев и Беляев. Первый отыграл все матчи за «Витесс» в чемпионате в этом сезоне. Второй (не вызывался в сборную с 2016 года) в новом году в составе «Зенита» в четырех матчах сыграл 299 минут из 360, забил один гол и отдал голевую передачу. Беляев же давно показывал неплохую игру, выступая в центре обороны «Арсенала». С учетом того, что в составе сборной помимо него будет всего лишь два центральных защитника (Кутепов и Джикия), Черчесов просто перестраховался, укрепив позицию дополнительным игроком.

ЦСКА и «Локомотив» стали базовыми клубами для сборной

Из команды Виктора Гончаренко в расположение национальной команды приедут 5 игроков (Набабкин, Фернандес, Щенников, Ахметов и Чалов). «Локо» отпустит в сборную России столько же людей (Гилерме, Игнатьев, братья Миранчуки, Смолов).

На прошлый сбор Черчесова «Зенит» отправил семь футболистов и стал базовым клубом. В этот раз от питерцев приедут только четыре игрока: Лунев, Кузяев, Оздоев и Дзюба.

Полный список

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Когда и где готовимся

Сборная начнет подготовку к матчам квалификации Евро-2020 17 марта. Команда Черчесова будет тренироваться в Новогорске.

С кем играем

21 марта (четверг) сборная сыграет с Бельгией в Брюсселе (в 22:45 по мск).

24 марта (воскресенье) наша команда сыграет с Казахстаном в Астане (в 17:00 по мск).