Незаметный лидер «Ливерпуля»: он работал в офисе и не поверил, когда позвонил Клопп

Сегодня Эндрю Робертсон будет сражаться с «Баварией».

Чем крут «Ливерпуль» в этом сезоне? Да всем! Клопп построил идеальную команду с классной атакой, сбалансированным центром поля и сильной защитой. В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего 15 голов – это лучшие цифры Премьер-лиги. Ими, кстати, восхищается даже Гвардиола. В начале января «Сити» обыграл команду Клоппа (2:1), но после матча Пеп сказал: «Нам было необычайно трудно. Юрген построил классную оборону. В нашей команде много сильных футболистов, но, считаю, два забитых гола в этой встрече – чудо».

Одним из героев того матча у «Ливерпуля» был Эндрю Робертсон. Он сдерживал Стерлинга почти весь матч, пусть даже тот отдал голевую передачу на Сане. Умение классно играть против быстрых соперников и сделало Робертсона незаменимым звеном в обороне Клоппа.

Вот – пачка фактов о Робертсоне, которого давно пора знать:

• Он с детства болеет за «Селтик». Именно в их школе он начинал карьеру. Но оттуда Эндрю пришлось уйти из-за небольшого роста. Его приютил другой клуб из Глазго – «Куинз Парк».

• Робертсон не сразу заиграл даже в «Куинз Парк». Его родители настаивали, чтобы сын подумал об обучении на филологическом факультете: «Мне было пятнадцать. Я не попадал в основу «Куинз», и родители много раз говорили со мной о будущем. Они предлагали мне стать лингвистом, но меня тянул футбол. Я попросил у них год, чтобы еще раз попытать себя в спорте. Если бы не срослось, я бы начал обучение языкам. К счастью, у меня получилось».

• Когда Робертсону исполнилось шестнадцать, он дебютировал за взрослую команду «Куинз Парк». В одном из интервью он признавался: «Я не мог уделять все время «Куинз Парк». Это полупрофессиональный клуб из третьей лиги, и денег там практически не платили. Приходилось искать подработку». Первой официальной работой Робертсона была должность в колл-центре в офисе, расположенном в «Хэмпден Парк» (домашний стадион «Селтика»). Тогда Робертсон получал небольшие деньги, плюс начальство иногда пропускало посмотреть на тренировки основной команды.

• Еще одна подработка, которой Робертсон очень гордится, связана с организацией мероприятий на «Хэмпден Парк». Однажды он даже помогал устроить концерт Робби Уильямса.

• Робертсон считает, что всего того, что он сейчас имеет, он добился благодаря поддержке семьи. На свою первую зарплату в «Селтике» он купил дом родителям. Когда «Халл» позвал его к себе, он переехал в Англию вместе с подругой. Через 3 года у них родился ребенок.

text text text Публикация от text (@andyrobertson94) 16 Ноя 2015 в 6:03 PST

• Робертсона обожают в Шотландии. Во-первых, он регулярно приезжает в Глазго и навещает молодежь из академии «Куинз Парк» и «Селтика». Во-вторых, он занимается благотворительностью. Робертсон часто жертвует деньги в пищевые банки (высылает их организаторам, которые скупают на суммы еду и передают ее нуждающимся). На вечеринке, посвященной 21-му дню рождения, Робертсон остановил веселье на пару минут и попросил друзей скинуть для пищевых банков сумму, с которой они бы без труда расстались.

• Первое знакомство Робертсона с Юргеном Клоппом произошло по телефону. В сезоне-2016/17, несмотря на вылет «Халла» в Чемпионшип, Робертсон привлек тренера классной игрой на левом фланге обороны. Клопп позвонил защитнику, представился, но тот сразу сбросил. Позже Робертсон признавался: «Я думал, партнеры прикалываются надо мной. Но, когда я узнал, что это не так, тут же перезвонил и договорился о встрече». Робертсон встретился с Клоппом на следующий день после звонка. Клопп сразу же предложил ему контракт с «Ливерпулем». Тренер покорил его: он рассказывал ему о том, как сильно нуждается в Эндрю, и приводил примеры из его матчей за «Селтик».

• Образ примерного семьянина и гражданина разбивает на поле. В этом сезоне Робертсон совершает примерно 2,31 фола за матч в АПЛ – это больше, чем у любого другого футболиста «Ливерпуля».

• У Робертсона идеальные отношения с Юргеном Клоппом. Они часто переписываются, например, когда Эндрю уезжает в отпуск или в расположение сборной. «Написал Клоппу сообщение: «Просто чтобы ты знал. Я получил капитанскую повязку». Он в ответ отправил мне большими буквами: «Прямо сейчас ты шотландское храброе сердце. Я отправил ему эмодзи большого пальца, он ответил танцующим эмодзи. Круто», – рассказывал Робертсон.

• Когда Робертсон продлевал контракт с «Ливерпулем», на Liverpool Echo вышел материал о бывших левых защитниках команды. В нем рассказывалось о «проклятии» этой позиции (раньше играли Пол Кончески, Фабио Ауэрелио, Альберто Морено, Йон-Арне Риисе и другие. Никто не смог проявить себя). Отличительная особенность Робертсона – пока что, в отличие от своих предшественников, он полностью справляется.

• Робертсон идеально подошел Клоппу. Юрген хотел, чтобы защитник часто подключался к атакам команды – 14% от своего времени он проводит в полупозиции, 50% – в защите, 36% – в атаке.

• По данным CIES, Робертсон входит в топ-3 самых дорогих фланговых защитников мира. Его стоимость составляет 82 миллиона евро. Самый же дорогой – Трент Александер-Арнольд (117 миллионов).

• О значимости Робертсона для «Ливерпуля» идеально рассказал Юрген Клопп: «Робертсон родом из Глазго, но все в нем кричит о Ливерпуле. Было здорово наблюдать за его развитием, его прогресс может быть примером для любого игрока, который присоединится к нам. Наши болельщики влюбились в него, а он влюбился в них. Он и его молодая семья чувствуют себя как дома в Ливерпуле. Здорово, что теперь это место будет их домом и в дальнейшем».

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