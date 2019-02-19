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    Незаметный лидер «Ливерпуля»: он работал в офисе и не поверил, когда позвонил Клопп


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    Голосов: 17
    19.02.2019 14:50
    Сегодня Эндрю Робертсон будет сражаться с «Баварией».

    Чем крут «Ливерпуль» в этом сезоне? Да всем! Клопп построил идеальную команду с классной атакой, сбалансированным центром поля и сильной защитой. В этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» пропустил всего 15 голов – это лучшие цифры Премьер-лиги. Ими, кстати, восхищается даже Гвардиола. В начале января «Сити» обыграл команду Клоппа (2:1), но после матча Пеп сказал: «Нам было необычайно трудно. Юрген построил классную оборону. В нашей команде много сильных футболистов, но, считаю, два забитых гола в этой встрече – чудо».

    Одним из героев того матча у «Ливерпуля» был Эндрю Робертсон. Он сдерживал Стерлинга почти весь матч, пусть даже тот отдал голевую передачу на Сане. Умение классно играть против быстрых соперников и сделало Робертсона незаменимым звеном в обороне Клоппа.

    Вот – пачка фактов о Робертсоне, которого давно пора знать:

    • Он с детства болеет за «Селтик». Именно в их школе он начинал карьеру. Но оттуда Эндрю пришлось уйти из-за небольшого роста. Его приютил другой клуб из Глазго – «Куинз Парк».

    • Робертсон не сразу заиграл даже в «Куинз Парк». Его родители настаивали, чтобы сын подумал об обучении на филологическом факультете: «Мне было пятнадцать. Я не попадал в основу «Куинз», и родители много раз говорили со мной о будущем. Они предлагали мне стать лингвистом, но меня тянул футбол. Я попросил у них год, чтобы еще раз попытать себя в спорте. Если бы не срослось, я бы начал обучение языкам. К счастью, у меня получилось».

    • Когда Робертсону исполнилось шестнадцать, он дебютировал за взрослую команду «Куинз Парк». В одном из интервью он признавался: «Я не мог уделять все время «Куинз Парк». Это полупрофессиональный клуб из третьей лиги, и денег там практически не платили. Приходилось искать подработку». Первой официальной работой Робертсона была должность в колл-центре в офисе, расположенном в «Хэмпден Парк» (домашний стадион «Селтика»). Тогда Робертсон получал небольшие деньги, плюс начальство иногда пропускало посмотреть на тренировки основной команды.

    • Еще одна подработка, которой Робертсон очень гордится, связана с организацией мероприятий на «Хэмпден Парк». Однажды он даже помогал устроить концерт Робби Уильямса.

    • Робертсон считает, что всего того, что он сейчас имеет, он добился благодаря поддержке семьи. На свою первую зарплату в «Селтике» он купил дом родителям. Когда «Халл» позвал его к себе, он переехал в Англию вместе с подругой. Через 3 года у них родился ребенок.

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    Публикация от text (@andyrobertson94)

    • Робертсона обожают в Шотландии. Во-первых, он регулярно приезжает в Глазго и навещает молодежь из академии «Куинз Парк» и «Селтика». Во-вторых, он занимается благотворительностью. Робертсон часто жертвует деньги в пищевые банки (высылает их организаторам, которые скупают на суммы еду и передают ее нуждающимся). На вечеринке, посвященной 21-му дню рождения, Робертсон остановил веселье на пару минут и попросил друзей скинуть для пищевых банков сумму, с которой они бы без труда расстались.

    • Первое знакомство Робертсона с Юргеном Клоппом произошло по телефону. В сезоне-2016/17, несмотря на вылет «Халла» в Чемпионшип, Робертсон привлек тренера классной игрой на левом фланге обороны. Клопп позвонил защитнику, представился, но тот сразу сбросил. Позже Робертсон признавался: «Я думал, партнеры прикалываются надо мной. Но, когда я узнал, что это не так, тут же перезвонил и договорился о встрече». Робертсон встретился с Клоппом на следующий день после звонка. Клопп сразу же предложил ему контракт с «Ливерпулем». Тренер покорил его: он рассказывал ему о том, как сильно нуждается в Эндрю, и приводил примеры из его матчей за «Селтик».

    • Образ примерного семьянина и гражданина разбивает на поле. В этом сезоне Робертсон совершает примерно 2,31 фола за матч в АПЛ – это больше, чем у любого другого футболиста «Ливерпуля».

    • У Робертсона идеальные отношения с Юргеном Клоппом. Они часто переписываются, например, когда Эндрю уезжает в отпуск или в расположение сборной. «Написал Клоппу сообщение: «Просто чтобы ты знал. Я получил капитанскую повязку». Он в ответ отправил мне большими буквами: «Прямо сейчас ты шотландское храброе сердце. Я отправил ему эмодзи большого пальца, он ответил танцующим эмодзи. Круто», – рассказывал Робертсон.

    • Когда Робертсон продлевал контракт с «Ливерпулем», на Liverpool Echo вышел материал о бывших левых защитниках команды. В нем рассказывалось о «проклятии» этой позиции (раньше играли Пол Кончески, Фабио Ауэрелио, Альберто Морено, Йон-Арне Риисе и другие. Никто не смог проявить себя). Отличительная особенность Робертсона – пока что, в отличие от своих предшественников, он полностью справляется.

    • Робертсон идеально подошел Клоппу. Юрген хотел, чтобы защитник часто подключался к атакам команды – 14% от своего времени он проводит в полупозиции, 50% – в защите, 36% – в атаке.

    • По данным CIES, Робертсон входит в топ-3 самых дорогих фланговых защитников мира. Его стоимость составляет 82 миллиона евро. Самый же дорогой – Трент Александер-Арнольд (117 миллионов).

    • О значимости Робертсона для «Ливерпуля» идеально рассказал Юрген Клопп: «Робертсон родом из Глазго, но все в нем кричит о Ливерпуле. Было здорово наблюдать за его развитием, его прогресс может быть примером для любого игрока, который присоединится к нам. Наши болельщики влюбились в него, а он влюбился в них. Он и его молодая семья чувствуют себя как дома в Ливерпуле. Здорово, что теперь это место будет их домом и в дальнейшем».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +799

      амани 25 февраля 2019, 12:00

      Риисе не тот уровень был?.....один из лучших в свое время , с невероятной " левой пушкой"..!!!

      1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 20 февраля 2019, 13:48

      178 см — небольшой рост? Это же выше среднего даже в Европе

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 февраля 2019, 22:16

      Два спорных момента в статье. 1. Пришлось уйти из школы Селтика из-за маленького роста - привет от Гордона Стракана, 167 см, героя Абердина, Ман-Юнайтед и Лидс Юнайтед. Наверно, из-за чего-то еще. 2. Альберто Морено ничего не добился - еще до Ливерпуля он стал победителем ЛЕ в составе Севильи, а также победителем молодежного ЧЕ-2013 в сб. Испании.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > vick-north-west 20 февраля 2019, 10:32

      Ну и давай добьем тем, что Трент Александр-Арнольд пишется именно как я написал, а не так как автор с дефисом между Трентом и Александром)

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 18:56

      Ни хрена себе незаметный....Судя по нижнему снимку, очень даже заметный!

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 19 февраля 2019, 15:21

      я бы не сказал, что Риисе не получилось - вполне себе классный был защитник

      4
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 19 февраля 2019, 15:02

      Хорошая статья. сразу проникся уважением к нему. А то для меня он пока так и оставался ноу нэймов, не в плане качества игры , а в плане знаний о нем.И Клопп великолепен. Хотел бы я, чтобы зидан вернулся в реал, но если нет - то единственный идеальный кандидат это клопп ,но я знаю, что если он и возглавит реал, то не скоро

      2
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > DeStar 19 февраля 2019, 18:33

      Зидан не тренер, за него всё делал Роналдо. А Зидан просто не мешал и прислушивался. Не зря Зидан нигде пока не тренирует. Вот увидешь Зидан будет в Ювентусе. Сейчас Роналдо подготовит ему почву для того, чтоб тот смог
      прийти.

      -1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Игорь1980 19 февраля 2019, 20:22

      Ага, 3 лч выиграл и ла лигу наконец-то не зидан. А " Роналдо" тот игрок, имя которого ты даже не правильно произносишь. Если зидан не тренер , то условный анчелотти, конте, аллегри, хайнкенс помощники второго тренера, а клопп так вообще старший помощник младшего тренера по аутам.
      Причину почему зидан не тренирует я хз, он еще молод( для карьеры тренера) отдохнет и вперед. Не все хотят прыгать из клуба в клуб как моуры и прочие, пришел - ********* - уволили, пошел в другой клуб и дальше то же самое

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 19 февраля 2019, 21:56

      Гениально,а главное в точку)))

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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > DeStar 20 февраля 2019, 04:13

      Ты фамилию Зидана с маленькой буквы написал, это ничего?

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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > DeStar 20 февраля 2019, 04:16

      Анчелоти,Конте,Аллегри и Клопп как раз тренеры с большой буквы!!! А где твой Зидан, чё то его не видно и не слышно! Вот увидишь он будет тренировать только те клубы в которых будет Криштиану.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Игорь1980 20 февраля 2019, 04:28

      Т.е я до тебя доколебался, из-за того ,что ты тупо не ТУ фамилию пишешь, а ты меня будешь учить грамматике? Разберись тогда с тем, как пишется " УвидИшь"
      А ты пишешь полный идиотизм. Бывают тут люди, специально кого-то поносят или агрятся, чтобы посраться. А вот ты пишешь абсурд.
      Аллегри? т.е человек который только в италии тренировал?) и один юве? тренер батэ тогда уделывает твоего аллегри, тут то 14 чемпионств подряд уже. У зидана за 2.5 года 9 трофеев. из них 3 лч, и вряд ли кто-то это повторит, тут даже гварди может на коленках постоять рядом. Не говоря об остальных. Не видно не слышно, потому что не работает ,вот и не видно) .
      А про криштиану) юве это , скорее всего ,последний топ клуб роналду в его карьере, потом либо какой псж в 35 лет ,либо все, на пенсию. А у зизу лет 20 тренерской карьеры впереди. если он захочет конечно)

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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > DeStar 20 февраля 2019, 06:20

      Это твоё мнение, и твоя правда, для меня Пеп, Жардим,Гончаренко настоящие тренеры! А Зизу пассажир который вовремя заскочил на нужный поезд. Если он не дурак то мы его не увидим как тренера. А с грамматикой ты первый начал)

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      DeStar > Игорь1980 20 февраля 2019, 12:28

      Жаль ,что ты грамматику не отличаешь от ошибки. Или ты думаешь назвать роналду, именем другого игрока роналдо, это грамматическая ошибка? если я тебя Игоря буду звать Петя, то я допускаю граммат. ошибку?

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      Vlad Mourinho > DeStar 20 февраля 2019, 17:25

      Если Клопп и возглавит Реал, то только после увольнения Переса. Вместе им не сработаться.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Vlad Mourinho 20 февраля 2019, 18:39

      Думаю ты прав. но кто знает что будет дальше

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