Президент «Урала» Иванов объявил о смене главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что Олег Шатов больше не возглавляет команду.

Новым главным тренером назначен Сергей Томаров.

– «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?

– Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт.

– Определились, кто будет главным тренером?

– Им будет Сергей Томаров.

– Тренерский штаб после этого укомплектован?

– Да.