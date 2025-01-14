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    Президент «Урала» Иванов объявил о смене главного тренера

    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что Олег Шатов больше не возглавляет команду.

    Новым главным тренером назначен Сергей Томаров.

    – «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?

    – Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт.

    – Определились, кто будет главным тренером?

    – Им будет Сергей Томаров.

    – Тренерский штаб после этого укомплектован?

    – Да.

    • «Урал» набрал 37 очков в 21 туре и ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в таблице Первой лиги.
    • Шатов тренировал команду после ноябрьского увольнения Евгения Аверьянова.
    • У него нет необходимой лицензии для продолжения самостоятельной работы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.01.2025 20:20
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    Комментарии (5)
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    Кривая да нелёгкая
    1736876525
    Снова по новой
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    ...уефан
    1736877615
    ...как же там всё мутно. Григорий- мутило, как вратарь-водило...
    Ответить
    zigbert
    1736880687
    Тренерская чехарда к хорошему не приведет.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1736924628
    Иванова поменяйте и всё образуется. Для чего он постоянно сидит вместе с тренером, по моему он мешает ему руководить?. Интересно, он и на тренировках присутствует?.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1736979326
    Напоминает Ротенберга в хоккее. Скоро сам так же главным тренером себя назначит)))
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