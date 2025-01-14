Президент «Урала» Иванов объявил о смене главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что Олег Шатов больше не возглавляет команду.
Новым главным тренером назначен Сергей Томаров.
– «Урал» сообщил, что Ромащенко войдет в тренерский штаб. В каком статусе?
– Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт.
– Определились, кто будет главным тренером?
– Им будет Сергей Томаров.
– Тренерский штаб после этого укомплектован?
– Да.
- «Урал» набрал 37 очков в 21 туре и ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в таблице Первой лиги.
- Шатов тренировал команду после ноябрьского увольнения Евгения Аверьянова.
- У него нет необходимой лицензии для продолжения самостоятельной работы.