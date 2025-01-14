«Урал» пригласил экс-тренера сборной России

«Урал» объявил об изменениях в тренерском штабе Олега Шатова.

В него вошел 51-летний Мирослав Ромащенко.

«Стоит отметить, что Екатеринбург для нашего нового специалиста совсем не чужой город: в своей футбольной карьере в середине 90-х он провeл два сезона в «Уралмаше», откуда позже перешел в столичный «Спартак», – напомнила клубная пресс-служба.