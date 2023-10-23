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Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году

23 октября 2023, 17:39
11

Стали известны потенциальные соперники сборной России на следующий год.

С командой Валерия Карпина готовы встретиться пять сборных:

  • Танзания (122‑е место в рейтинге ФИФА);
  • Занзибар (не является членом ФИФА);
  • Сейшельские острова (195‑е место в рейтинге);
  • Судан (130‑е место в рейтинге);
  • Сенегал (20‑е место в рейтинге).

Представители футбольных федераций этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивна держава», проходившего на прошлой неделе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Танзания Сейшельские Острова Судан Сенегал
Комментарии (11)
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Enter2006
1698072789
Ничейки с Занзибаром и Танзанией, совсем не удивлюсь. Говорили же ещё год назад, переходите в Азию, это надолго.
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alex1951
1698074837
Пгреграсно,тогварищи...Будем подыматься в Мировом Рейтинге! Карпуша ! Это ценные страны! Особенно Сейшелы ...а сервис,а дэвоочки,просто отпад! Уперед Россия!
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AZ
1698076418
Эти страны в футбол играют? Сенегал - только топ, остальное - просто дворовые клоуны
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Fialet
1698077047
Позорище.
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Amorphis
1698078388
Сборная синяков БристоляКБ
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ВетеR
1698078728
О блин, сплошные гранды футбола ))) Занзибар лидер списка !!
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GreyDM
1698078951
Даже в такой компании можно обосраться,допустим 0:5 от Сенегала словить)))
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a_who
1698083143
Даже Ватикан с нами играть отказался.
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serppion
1698119347
И ведь не боятся 122, 130, 195-ые с нами играть. Значит, видят шанс, выбирают соперника по себе. Были бы мы ТОПом - на игру с нами очередь бы стояла. Печалька...
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