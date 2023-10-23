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    Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году

    Стали известны потенциальные соперники сборной России на следующий год.

    С командой Валерия Карпина готовы встретиться пять сборных:

    • Танзания (122‑е место в рейтинге ФИФА);
    • Занзибар (не является членом ФИФА);
    • Сейшельские острова (195‑е место в рейтинге);
    • Судан (130‑е место в рейтинге);
    • Сенегал (20‑е место в рейтинге).

    Представители футбольных федераций этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивна держава», проходившего на прошлой неделе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.10.2023 17:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3816

      serppion 24 октября, 06:49

      И ведь не боятся 122, 130, 195-ые с нами играть. Значит, видят шанс, выбирают соперника по себе. Были бы мы ТОПом - на игру с нами очередь бы стояла. Печалька...

      0
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      Рейтинг: +2882

      a_who 23 октября, 20:45

      Даже Ватикан с нами играть отказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1504

      GreyDM 23 октября, 19:35

      Даже в такой компании можно обосраться,допустим 0:5 от Сенегала словить)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 > GreyDM 23 октября, 23:22

      тудым едут отдыхать ...а футбол - это как бы между прочим ...не будьте такими серьезными..)))

      0
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      Рейтинг: +12406

      ВетеR 23 октября, 19:32

      О блин, сплошные гранды футбола )))
      Занзибар лидер списка !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Amorphis 23 октября, 19:26

      Сборная синяков БристоляКБ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 23 октября, 19:04

      Позорище.

      4
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      Рейтинг: +3484

      AZ 23 октября, 18:53

      Эти страны в футбол играют? Сенегал - только топ, остальное - просто дворовые клоуны

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 > AZ 23 октября, 23:19

      успокойся...дуй на Сейшелы болеть...тебя там девки аборигенки затрахают!
      не был?
      Дак вперед!
      При чем здесь футбол....сборная отдыхать едет)))

      0
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      Рейтинг: +11829

      alex1951 23 октября, 18:27

      Пгреграсно,тогварищи...Будем подыматься в Мировом Рейтинге!
      Карпуша ! Это ценные страны! Особенно Сейшелы ...а сервис,а дэвоочки,просто отпад!
      Уперед Россия!

      1
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      Рейтинг: +6555

      Enter2006 23 октября, 17:53

      Ничейки с Занзибаром и Танзанией, совсем не удивлюсь. Говорили же ещё год назад, переходите в Азию, это надолго.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 23 октября, 17:48

      Может хватит уже позориться , "заряжайте" бабки и солидные команды подтянутся.

      4
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