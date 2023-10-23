Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году

Стали известны потенциальные соперники сборной России на следующий год.

С командой Валерия Карпина готовы встретиться пять сборных:

Танзания (122‑е место в рейтинге ФИФА);

Занзибар (не является членом ФИФА);

Сейшельские острова (195‑е место в рейтинге);

Судан (130‑е место в рейтинге);

Сенегал (20‑е место в рейтинге).

Представители футбольных федераций этих стран посещали стенд РФС и вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивна держава», проходившего на прошлой неделе.