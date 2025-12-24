24.12.2025, среда, 18:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
Алжир
Судан
1
Ali Abdullah Abou
ВР
16
Mohamed Abooja
ВР
18
Awad Zayed
ЦЗ
19
Ahmed Yousif
ЦЗ
24
Mohamed Kasri
ЦЗ
17
Mazin Mohamedein
ЦЗ
4
Altayeb Abaker
ЦЗ
25
Sheddy Barglan
ЦЗ
22
Al-Gozoli Nooh
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
10
Mohamed Abdelrahman
ЦФ
27
Muhamed Tia Asad
ЦФ
9
Yasir Mozamil
ЦФ
26
Aamir Abdallah Yunis
ЦФ
11
John Mano
ЦФ
4-3-1-2
23
Зидан
21
Бенсебаини
15
Айт Нури
2
Манди
25
Бельгали
14
Будауи
10
Беннасер
17
Шаиби
7
Марез
18
Амура
9
Бунеджах
3-4-3
21
6
12
3
13
8
7
15
14
Эиса
20
2
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
10
Беннасер
27
27
10
Беннасер
18
Амура
6
Зерруки
6
Зерруки
18
Амура
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
17
Шаиби
22
22
17
Шаиби
8
22
22
8
14
Эиса
10
10
14
Эиса
20
9
9
20
Статистика матча Алжир - Судан
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
16
9
Офсайды
3
2
Количество передач
460
339
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча Алжир против Судана, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Судан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»