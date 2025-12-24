Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

24 декабря, 17:33
Алжир
24.12.2025, среда, 18:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
3 : 0
Завершен
Судан
2' Р. Марез 61' Р. Марез 85' I. Maza
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
25
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Фарез Шаиби
ЦП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Судан
21
Monged Elneel
ВР
6
Mustafa Karshoum
ЦЗ
12
Bakhit Khamis
(К) ЦЗ
3
Mohamed Saeed
ЦЗ
15
S. Alhassan
ЦП
13
Ammar Taifour
ЦП
8
Abdelrazig Omer
ЦП
7
Y. Awad
ЦП
2
A. Abdalla
ЦФ
20
Abo Eisa
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Алжир
16
Oussama Benbot
ВР
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Mehdi Dorval
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
27
A. Boulbina
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
24
Илан Кеббаль
АП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
22
Ibrahim Maza
ЦФ
12
Monsef Bakrar
ЦФ
28
R. Berkane
ЦФ
Судан
1
Ali Abdullah Abou
ВР
16
Mohamed Abooja
ВР
18
Awad Zayed
ЦЗ
19
Ahmed Yousif
ЦЗ
24
Mohamed Kasri
ЦЗ
17
Mazin Mohamedein
ЦЗ
4
Altayeb Abaker
ЦЗ
25
Sheddy Barglan
ЦЗ
22
Al-Gozoli Nooh
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
10
Mohamed Abdelrahman
ЦФ
27
Muhamed Tia Asad
ЦФ
9
Yasir Mozamil
ЦФ
26
Aamir Abdallah Yunis
ЦФ
11
John Mano
ЦФ
4-3-1-2
23
Зидан
21
Бенсебаини
15
Айт Нури
2
Манди
25
Бельгали
14
Будауи
10
Беннасер
17
Шаиби
7
Марез
18
Амура
9
Бунеджах
3-4-3
21
6
12
3
13
8
7
15
14
Эиса
20
2
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
10
Беннасер
27
27
10
Беннасер
18
Амура
6
Зерруки
6
Зерруки
18
Амура
7
Марез
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
7
Марез
17
Шаиби
22
22
17
Шаиби
8
22
22
8
14
Эиса
10
10
14
Эиса
20
9
9
20
Остались в запасе
Алжир
Судан
16
Oussama Benbot
ВР
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Mehdi Dorval
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
24
Илан Кеббаль
АП
12
Monsef Bakrar
ЦФ
28
R. Berkane
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Ali Abdullah Abou
ВР
16
Mohamed Abooja
ВР
18
Awad Zayed
ЦЗ
19
Ahmed Yousif
ЦЗ
24
Mohamed Kasri
ЦЗ
17
Mazin Mohamedein
ЦЗ
4
Altayeb Abaker
ЦЗ
25
Sheddy Barglan
ЦЗ
5
Валиелдин Хидир
АП
27
Muhamed Tia Asad
ЦФ
26
Aamir Abdallah Yunis
ЦФ
11
John Mano
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Остались в запасе
16
Oussama Benbot
ВР
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Mehdi Dorval
ЦЗ
19
Адем Зорган
ЦП
24
Илан Кеббаль
АП
12
Monsef Bakrar
ЦФ
28
R. Berkane
ЦФ
Остались в запасе
1
Ali Abdullah Abou
ВР
16
Mohamed Abooja
ВР
18
Awad Zayed
ЦЗ
19
Ahmed Yousif
ЦЗ
24
Mohamed Kasri
ЦЗ
17
Mazin Mohamedein
ЦЗ
4
Altayeb Abaker
ЦЗ
25
Sheddy Barglan
ЦЗ
5
Валиелдин Хидир
АП
27
Muhamed Tia Asad
ЦФ
26
Aamir Abdallah Yunis
ЦФ
11
John Mano
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Квеси Аппиа
Статистика матча Алжир - Судан
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
16
9
Офсайды
3
2
Количество передач
460
339
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча Алжир против Судана, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Судан

«Алжир» – «Судан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Судан Алжир
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
6
«Спартак» интересуется защитником с опытом АПЛ, приоритетная трансферная цель «Краснодара», дубль Роналду и другие новости
01:11
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
00:55
Бразилец Райан сделал выбор между «Зенитом» и «Баварией»
00:24
4
Абрамович заблокировал передачу Украине денег от продажи «Челси»
00:12
3
Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге
Вчера, 23:39
Дзагоев одним словом описал состояние Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 23:11
Кордоба ответил, счастлив ли он в России
Вчера, 22:59
3
Пономарев назвал худшего защитника РПЛ в 2025 году: «Он не должен играть в футбол»
Вчера, 22:36
5
АПЛ. «Астон Вилла» на выезде обыграла «Челси», повторив лучшую победную серию в истории клуба
Вчера, 22:24
2
Все новости
Все новости
Мане вошел в топ-3 лучших бомбардиров Кубка Африки в 21-м веке
Вчера, 23:47
ФотоИгрок «Балтики» привез нелепый пенальти на Кубке Африки
Вчера, 11:20
2
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
Вчера, 01:05
ФотоМбаппе посетил матч Кубка Африки в футболке экс-партнера по «ПСЖ»
Вчера, 00:12
1
Спартаковца признали лучшим игроком матча в Кубке африканских наций
23 декабря
3
ФотоИгрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
22 декабря
3
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
22 декабря
2
Назван вещатель Кубка Африки в России и Белоруссии
15 декабря
1
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
11 декабря
11
Кубок Африки. Волевая победа над Нигерией в финале (2:1) принесла Кот-д’Ивуару домашний титул
2024.02.12 01:21
2
Определен бронзовый призер Кубка Африки
2024.02.11 01:15
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом, обыграв ДР Конго (1:0)
2024.02.08 00:58
Кубок Африки. Нигерия обыграла по пенальти ЮАР и вышла в финал
2024.02.07 22:54
Салах обратился к экс-тренеру «Спартака»
2024.02.07 16:46
1
Вратарь сборной ЮАР отразил 4 пенальти из 5 в серии с Кабо-Верде
2024.02.04 12:49
1
Стали известны пары 1/2 финала Кубка Африки
2024.02.04 01:55
2
Определился второй полуфиналист Кубка Африки
2024.02.03 01:01
Стал известен первый полуфиналист Кубка Африки
2024.02.02 22:11
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
2024.01.31 01:05
1
ТрансляцияМарокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
2024.01.30 12:45
Кубок Африки. Действующий чемпион Сенегал вылетел от Кот-д'Ивуара, уступив в серии пенальти
2024.01.30 02:00
Определились 5 из 8 четвертьфиналистов Кубка Африки
2024.01.29 22:10
Сборная Алжира после отказа Зидана хочет позвать другого экс-тренера «Реала»
2024.01.29 15:30
Трансляция«Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
2024.01.29 13:58
Кубок Африки. Гвинея вышла в четвертьфинал благодаря голу на 98-й минуте
2024.01.28 22:01
Кубок Африки. Нигерия победила Камерун (2:0) и прошла дальше, у Лукмана дубль
2024.01.28 01:22
3
В Египте принесли в жертву корову ради успеха сборной на Кубке Африки
2024.01.27 13:51
2
Зидан отклонил предложение из Африки
2024.01.26 19:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 