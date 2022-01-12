Вратарь Сьерра-Леоне заплакал после признания лучшим игроком матча против Алжира

Голкипер сборной Сьерра-Леоне Мохамед Камара был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка Африки против Алжира (0:0). Получив приз, футболист не сдержал слез.
Камара сделал семь сейвов против действующего чемпиона.
- 22-летний Камара выступает на родине за «Ист Энд Лайонс».
- Игрок стоит 100 тысяч евро.
- Сьерра-Леоне играет на Кубке Африки впервые с 1996 года.
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Источник: Бомбардир.ру