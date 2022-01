Вратарь Сьерра-Леоне заплакал после признания лучшим игроком матча против Алжира

Голкипер сборной Сьерра-Леоне Мохамед Камара был признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа Кубка Африки против Алжира (0:0). Получив приз, футболист не сдержал слез.

Камара сделал семь сейвов против действующего чемпиона.

Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara broke down in tears after picking up the MOTM award in his first ever AFCON gameHe made seven saves and kept a clean-sheet against reigning champions Algeria pic.twitter.com/ogRW18OqBz