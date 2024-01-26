Зидан отклонил предложение из Африки

Зинедин Зидан отверг новую возможность вернуться к тренерской работе.

Ему предложили возглавить сборную Алжира, которая вылетела с Кубка Африки по итогам группового этапа.

Джамел Белмади был уволен после провала на континентальном первенстве, после чего Алжирская федерация футбола связалась с Зиданом.

51-летний француз был польщен предложением из родной страны своих родителей, но ответил отказом.

Зидан, покинувший «Реал» в мае 2021 года, по-прежнему рассчитывает занять пост главного тренера сборной Франции.