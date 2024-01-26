Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Зидан отклонил предложение из Африки

    Зинедин Зидан отверг новую возможность вернуться к тренерской работе.

    Ему предложили возглавить сборную Алжира, которая вылетела с Кубка Африки по итогам группового этапа.

    Джамел Белмади был уволен после провала на континентальном первенстве, после чего Алжирская федерация футбола связалась с Зиданом.

    51-летний француз был польщен предложением из родной страны своих родителей, но ответил отказом.

    Зидан, покинувший «Реал» в мае 2021 года, по-прежнему рассчитывает занять пост главного тренера сборной Франции.

    Новости по теме
    Символическая сборная всех времен по версии нейросети ChatGPT 8
    Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, которого он тренировал – это не Роналду 2
    Символическая сборная «Реала» в 21-м веке по версии Ла Лиги 1
    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Napaleon Banapart
    1706293174
    С таким "материалом" как в сборной Франции и Черчесов например не прочь поработать. Он тоже всем отказывает....
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+