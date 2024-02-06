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    • Зарема уличила бывшего тренера «Спартака» в низких амбициях

    Зарема уличила бывшего тренера «Спартака» в низких амбициях

    Зарема Салихова отреагировала на увольнение Руя Витории с поста главного тренера сборной Египта.

    • Португалец с мая по декабрь 2021 года возглавлял «Спартак».
    • При нем команда выиграла группу Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
    • Египтяне вылетели из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

    «Многие считают, что сборная Египта слабая, потому что кроме Салаха никого не знают. Даже если так, то зачем надо было идти в эту сборную?

    Не думаю, что там платили, как в Саудовской Аравии или как в «Спартаке». Тренер вышел на первое место в группе в Лиге Европы, и после этого выбирает не топовый европейский клуб, даже не средний клуб, играющий хотя бы в Лиге конференций, не классную европейскую сборную, чтобы сверкнуть тренерским талантом и накопленным опытом на Евро-2024, а уезжает в Египет.

    Это говорит о низких амбициях и реальной оценке его как тренера со стороны европейских клубов и европейских сборных», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2024 00:20
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1707199187
    Вот же окаянная баба. Много бывших тренеров РПЛ в сборную уровня Египта зовут? Думаю нет. Команда отлетела от полуфиналиста, а может и от финалиста в серии пенальти. В прошлом розыгрыше в финале и тоже по пенальти проиграла. Я наоборот порадовался, что наши бывшие тренеры хорошие сборные тренируют.
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