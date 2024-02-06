Зарема уличила бывшего тренера «Спартака» в низких амбициях

Зарема Салихова отреагировала на увольнение Руя Витории с поста главного тренера сборной Египта.

Португалец с мая по декабрь 2021 года возглавлял «Спартак».

При нем команда выиграла группу Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Египтяне вылетели из Кубка африканских наций на стадии 1/8 финала.

«Многие считают, что сборная Египта слабая, потому что кроме Салаха никого не знают. Даже если так, то зачем надо было идти в эту сборную?

Не думаю, что там платили, как в Саудовской Аравии или как в «Спартаке». Тренер вышел на первое место в группе в Лиге Европы, и после этого выбирает не топовый европейский клуб, даже не средний клуб, играющий хотя бы в Лиге конференций, не классную европейскую сборную, чтобы сверкнуть тренерским талантом и накопленным опытом на Евро-2024, а уезжает в Египет.

Это говорит о низких амбициях и реальной оценке его как тренера со стороны европейских клубов и европейских сборных», – сказала Зарема.