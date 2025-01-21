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  • Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»

Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»

21 января 2025, 08:01
2

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков объяснил, почему покинул казахстанский клуб.

Российский специалист возглавлял команду из Алматы с мая по сентябрь 2024 года. «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Кержаковым после поражения от «Астаны».

– А что было с «Кайратом»?

– Часто тренеры говорят, что решили разойтись «по соглашению сторон» или «по семейным обстоятельствам». Кажется, в таких случаях кто-то что-то скрывает. Есть характер людей, планирование горизонта: «Скажу меньше – выше вероятность, что следующий работодатель даст мне работу, ведь про него я плохо не скажу». У многих тренеров случались конфликты, из-за которых им приходилось увольняться или их выгоняли. Но это не вываливалось наружу. Мне же нечего скрывать – было бы глупо говорить, что я решил уйти из «Кайрата» по семейным обстоятельствам.

– Вас же тогда признали лучшим тренером месяца. «Кайрат» шeл первым – и вас почти сразу увольняют. Писали, президент «Кайрата» сказал в раздевалке, что «вы говно, а не тренер».

– Случились вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы в команде. Другого выбора у меня не было. Может, есть тренеры, которые могли бы такое стерпеть – ради работы. Но не я. Человеческое уважение стоит во главе как в работе, так и в жизни. Либо уважаешь себя, либо терпишь.

– То есть как только вы это услышали, сразу для себя всe решили?

– Да. Потом про меня много чего рассказывали. А я не слишком воспринимаю, когда что-то в СМИ преподносят от «источника из клуба». Если говоришь правду, почему стесняешься сказать от себя? Зачем прятаться? Если скрываешь своe имя – что-то нечисто. Было много жeстких слов. Как сейчас помню: «группировки в команде», «я разговариваю по телефону и не прихожу на тренировки», «не владею командой». Всe это глупости – в первую очередь был результат. Команда не была на первом месте на протяжении двух лет ни одного дня, а мы пришли и вышли на первое место через два месяца.

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Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кержаков Александр
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1737442756
Восток дело тонкое...
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Александр-Балашов-google
1737466638
Что от пиковых ещё ожидать? Они или нож в спину или х@й в опу.
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