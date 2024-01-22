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    • Шесть гвинейцев погибли во время празднования победы сборной на Кубке Африки

    Шесть гвинейцев погибли во время празднования победы сборной на Кубке Африки

    Болельщики сборной Гвинеи вышли на улицы столичного Конакри после победы команды во 2-м туре группового этапа Кубка Африки над Гамбией (1:0).

    Не обошлось без жертв. Празднуя успех, гвинейцы пренебрегли безопасностью дорожного движения, что привело к ДТП. В них погибли шесть местных жителей. Несколько человек получили травмы.

    • Гвинея перед 3-м туром идет в группе 2-й.
    • Впереди матч с Камеруном, который занимает 3-е место, имея одно очко.
    • За Гвинею выступает бывший форвард «Локомотива» Франсуа Камано.

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    Источник: Daily Mail

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