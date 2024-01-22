Шесть гвинейцев погибли во время празднования победы сборной на Кубке Африки

Болельщики сборной Гвинеи вышли на улицы столичного Конакри после победы команды во 2-м туре группового этапа Кубка Африки над Гамбией (1:0).

Не обошлось без жертв. Празднуя успех, гвинейцы пренебрегли безопасностью дорожного движения, что привело к ДТП. В них погибли шесть местных жителей. Несколько человек получили травмы.