Шесть гвинейцев погибли во время празднования победы сборной на Кубке Африки

Болельщики сборной Гвинеи вышли на улицы столичного Конакри после победы команды во 2-м туре группового этапа Кубка Африки над Гамбией (1:0).
Не обошлось без жертв. Празднуя успех, гвинейцы пренебрегли безопасностью дорожного движения, что привело к ДТП. В них погибли шесть местных жителей. Несколько человек получили травмы.
- Гвинея перед 3-м туром идет в группе 2-й.
- Впереди матч с Камеруном, который занимает 3-е место, имея одно очко.
- За Гвинею выступает бывший форвард «Локомотива» Франсуа Камано.