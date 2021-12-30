Кубок Африки. Алжир не смог победить Сьерра-Леоне

Закончился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Алжира и Сьерра-Леоне. Команды сыграли вничью – 0:0.
Нападающий алжирцев Рияд Марез вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Кубок Африки. 1-й тур. Группа Е
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Закончился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Алжира и Сьерра-Леоне. Команды сыграли вничью – 0:0.
Нападающий алжирцев Рияд Марез вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Кубок Африки. 1-й тур. Группа Е