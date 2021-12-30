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    Кубок Африки. Алжир не смог победить Сьерра-Леоне

    Закончился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Алжира и Сьерра-Леоне. Команды сыграли вничью – 0:0.

    Нападающий алжирцев Рияд Марез вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

    Кубок Африки. 1-й тур. Группа Е

    Алжир – Сьерра-Леоне – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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