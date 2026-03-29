Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85

29 марта 2026 10:58
30 мар. 2026, понедельник 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
30 марта состоится товарищеский матч сборных, в котором Азербайджан сыграет против Сьерра-Леоне. Обе команды подходят к игре с разной динамикой, но при этом имеют схожие проблемы в обороне. Товарищеский статус встречи также может повлиять на открытый характер игры и привести к результативному футболу.

Азербайджан

Сборная Азербайджана уверенно провела последний матч, разгромив Сент-Люсию со счетом 6:1. Эта победа стала важным психологическим моментом для команды после серии неудач в квалификационных матчах. В последних пяти играх Азербайджан забил 8 голов, однако оборона команды продолжает допускать ошибки – 11 пропущенных мячей за тот же период.

Азербайджан пропускает уже в 8 матчах подряд, что говорит о нестабильности защитной линии. При этом команда активно играет в атаке и старается использовать быстрые фланги, что нередко приводит к обмену голами.

Сьерра-Леоне

Сборная Сьерра-Леоне выглядит более осторожно, но также стабильно находит возможности в атаке. В последних 4 товарищеских матчах команда неизменно забивала. В последних 5 играх Сьерра-Леоне забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя достаточно организованную игру.

При этом команда пропускает в 9 из 11 последних матчей, а в выездных играх часто действует вторым номером. Сьерра-Леоне предпочитает играть через быстрые контратаки, что может создать проблемы обороне Азербайджана.

Факты о командах:

Азербайджан

  • Победа 6:1 над Сент-Люсией в последнем матче
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 8 голов в последних 5 матчах
  • 11 пропущенных мячей за последние 5 игр

Сьерра-Леоне

  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • 5 голов в последних 5 матчах
  • Более надежная оборона по сравнению с соперником

Прогноз на матч Азербайджан – Сьерра-Леоне

Товарищеские матчи часто проходят в более открытом стиле, особенно когда команды не испытывают турнирного давления. Азербайджан после крупной победы постарается продолжить атакующую игру, тогда как Сьерра-Леоне регулярно находит свои шансы даже против организованных соперников.

С учетом статистики обеих команд можно ожидать обмен голами. Азербайджан регулярно пропускает, а Сьерра-Леоне забивает в большинстве последних матчей. При этом хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и более активной атакующей линии.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5

Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Сьерра-Леоне Азербайджан
Другие прогнозы
31.03.2026
09:00
2.25
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Камерун
Обе забьют – да
31.03.2026
15:00
1.53
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан - Коморские острова
Тотал меньше 2.5 голов
31.03.2026
17:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея - Мадагаскар
Победа Мадагаскара
31.03.2026
19:00
1.42
Лига наций, Переходные матчи
Латвия - Гибралтар
Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5
31.03.2026
19:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Словения
Победа Черногории
31.03.2026
19:00
2.45
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Швейцария
Тотал больше 3.5 голов 
