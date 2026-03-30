Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Сьерра-Леоне
Азербайджан - Сьерра-Леоне: обзор матча 30 марта 2026
Азербайджан
30.03.2026, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Азербайджан - Сьерра-Леоне
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Азербайджан
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Азербайджан – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Азербайджан – Мальта: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Азербайджан – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Азербайджан – Мальта: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
2
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
Рюдигер оплатил операции на ногах 11 детям из Сьерра-Леоне
2022.01.14 20:57
1
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Последние матчи
Все
Азербайджан
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Товарищеские матчи. Сборные,
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Азербайджан
1 : 3
16.11.2025
Франция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Азербайджан
0 : 2
13.11.2025
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные,
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+