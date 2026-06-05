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  • Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 19:50
Азербайджан
05.06.2026, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Мальта
65' Д. Мбонг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
20
Алексей Исаев
ОП
11
Khayal Aliyev
ЦП
13
Эмиль Сафаров
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Keyom Ewurum
ЦП
20
Ильяс Шуареф
ЛВ
25
Andrea Zammit
ЦФ
14
Alejandro Garzia
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Бадави Гусейнов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Abdulakh Khaybulaev
ЦП
26
Айхан Гусейнов
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Мальта
12
Джеймс Сиссонс
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
3
Kean Scicluna
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
24
Kevin Cannavò
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Basil Tuma
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Балаев
14
Бадалов
15
Гусейнов
21
Алиев
20
Исаев
11
13
Сафаров
7
Байрамов
5
Кривоцюк
10
Эмрели
3
Джафаргулиев
3-1-2-1-3
16
Аль-Туми
5
Шоу
13
Пепе
23
Сатариано
6
Гилламьер
10
Теума
26
20
Шуареф
21
Корбалан
14
25
18
Гусейнов
18
Гусейнов
6
6
Гусейнов
26
Гусейнов
26
Гусейнов
Гусейнов
10
Эмрели
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Эмрели
7
Байрамов
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
7
Байрамов
11
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
11
25
15
Бирман
15
Бирман
25
22
Мускат
22
Мускат
13
Пепе
4
Менц
4
Менц
13
Пепе
14
7
Мбонг
7
Мбонг
14
20
Шуареф
0
Заммит Лонарделли
0
Заммит Лонарделли
20
Шуареф
26
24
24
26
17
Аццопарди
17
Аццопарди
10
Теума
8
Мбонг
8
Мбонг
10
Теума
Остались в запасе
Азербайджан
Мальта
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
12
Джеймс Сиссонс
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
3
Kean Scicluna
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Basil Tuma
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
12
Джеймс Сиссонс
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
3
Kean Scicluna
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Basil Tuma
ЦП
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Азербайджан - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию Азербайджан против Мальты, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Мальта

Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Мальта Азербайджан
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