05.06.2026, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Бадави Гусейнов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Abdulakh Khaybulaev
ЦП
26
Айхан Гусейнов
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Балаев
14
Бадалов
15
Гусейнов
21
Алиев
20
Исаев
11
13
Сафаров
7
Байрамов
5
Кривоцюк
10
Эмрели
3
Джафаргулиев
3-1-2-1-3
16
Аль-Туми
5
Шоу
13
Пепе
23
Сатариано
6
Гилламьер
10
Теума
26
20
Шуареф
21
Корбалан
14
25
18
Гусейнов
18
Гусейнов
6
6
Гусейнов
26
Гусейнов
26
Гусейнов
Гусейнов
10
Эмрели
9
Дадашов
9
Дадашов
10
Эмрели
7
Байрамов
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
7
Байрамов
11
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
11
25
15
Бирман
15
Бирман
25
22
Мускат
22
Мускат
13
Пепе
4
Менц
4
Менц
13
Пепе
14
7
Мбонг
7
Мбонг
14
20
Шуареф
0
Заммит Лонарделли
0
Заммит Лонарделли
20
Шуареф
26
24
24
26
17
Аццопарди
17
Аццопарди
10
Теума
8
Мбонг
8
Мбонг
10
Теума
Остались в запасе
Азербайджан
Мальта
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
12
Джеймс Сиссонс
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
3
Kean Scicluna
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Basil Tuma
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
25
Rüfat Abbasov
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
0
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
17
Вюсал Исгандарли
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Теллур Муталимов
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
12
Джеймс Сиссонс
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
3
Kean Scicluna
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Basil Tuma
ЦП
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Азербайджан - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию Азербайджан против Мальты, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Мальта
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»