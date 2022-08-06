Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»

Новичок «Мальме» Мохамед Буйя Турей не присутствовал на своей свадьбе.
Шведский клуб попросил нападающего побыстрее прибыть в расположение команды и приступить к предсезонной подготовке.
27-летний футболист не стал перечить и приехал в Европу, несмотря на то, что в Сьерра-Леоне у него была запланирована свадьба.
Турей заранее сделал фотосессию с будущей супругой, а на церемонии бракосочетания его заменил брат.
- Форвард заключил с «Мальме» контракт до декабря 2025 года.
- Он провел 11 матчей в составе сборной Сьерра-Леоне.
- Турей ранее уже выступал за шведские и бельгийские клубы.
Источник: Daily Mail