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    Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»

    Новичок «Мальме» Мохамед Буйя Турей не присутствовал на своей свадьбе.

    Шведский клуб попросил нападающего побыстрее прибыть в расположение команды и приступить к предсезонной подготовке.

    27-летний футболист не стал перечить и приехал в Европу, несмотря на то, что в Сьерра-Леоне у него была запланирована свадьба.

    Турей заранее сделал фотосессию с будущей супругой, а на церемонии бракосочетания его заменил брат.

    • Форвард заключил с «Мальме» контракт до декабря 2025 года.
    • Он провел 11 матчей в составе сборной Сьерра-Леоне.
    • Турей ранее уже выступал за шведские и бельгийские клубы.

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    Источник: Daily Mail

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