Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»

Новичок «Мальме» Мохамед Буйя Турей не присутствовал на своей свадьбе.

Шведский клуб попросил нападающего побыстрее прибыть в расположение команды и приступить к предсезонной подготовке.

27-летний футболист не стал перечить и приехал в Европу, несмотря на то, что в Сьерра-Леоне у него была запланирована свадьба.

Турей заранее сделал фотосессию с будущей супругой, а на церемонии бракосочетания его заменил брат.