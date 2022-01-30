- 30 января 2022
- 23:53 Кубок Африки. Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею и в полуфинале встретится с Буркина-Фасо
- 27 января 2022
- 07:39 Египет сыграет с Марокко и другие пары 1/4 финала Кубка Африки 1
- 00:59 Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 20 января 2022
- 20:58 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
- 12 января 2022
- 23:51 Кубок Африки. Кот-д’Ивуар минимально победил Экваториальную Гвинею