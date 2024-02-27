ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

ФИФА запускает проект FIFA Series для организации товарищеских матчей между сборными разных конфедераций. Они будут проходить во время мартовской международной паузы по четным годам.
Предполагается, что по 4 сборные из различных футбольных конфедераций будут играть товарищеские матчи в одной стране. Цель проекта – проводить более регулярные встречи между командам разных конфедераций, что позволит открыть возможности для развития.
Пилотные игры FIFA Series пройдут с 18 по 26 марта в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке. В них примут участие следующие сборные:
FIFA Series Алжир – Алжир, Андорра, Боливия, Южно-Африканская Республика;
FIFA Series Азербайджан – Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;
FIFA Series Саудовская Аравия A – Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;
FIFA Series Саудовская Аравия B – Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;
FIFA Series Шри-Ланка – Бутан, Центральноафриканская Республика, Папуа – Новая Гвинея, Шри-Ланка.
Полномасштабный запуск проекта намечен на март 2026 года.
- Во время ближайшего перерыва на встречи сборных в марте этого года пройдут стыковые матчи отбора на Евро-2024.
- Также запланированы стыковые игры отбора Кубка Америки-2024, плей-аут европейской Лиги наций, встречи квалификации ЧМ-2026 в Азии и КОНКАКАФ и финальный турнир Лиги наций КОНКАКАФ.