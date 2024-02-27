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  • ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций

27 февраля 2024, 09:08
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ФИФА запускает проект FIFA Series для организации товарищеских матчей между сборными разных конфедераций. Они будут проходить во время мартовской международной паузы по четным годам.

Предполагается, что по 4 сборные из различных футбольных конфедераций будут играть товарищеские матчи в одной стране. Цель проекта – проводить более регулярные встречи между командам разных конфедераций, что позволит открыть возможности для развития.

Пилотные игры FIFA Series пройдут с 18 по 26 марта в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке. В них примут участие следующие сборные:

FIFA Series Алжир – Алжир, Андорра, Боливия, Южно-Африканская Республика;

FIFA Series Азербайджан – Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;

FIFA Series Саудовская Аравия A – Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;

FIFA Series Саудовская Аравия B – Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;

FIFA Series Шри-Ланка – Бутан, Центральноафриканская Республика, Папуа – Новая Гвинея, Шри-Ланка.

Полномасштабный запуск проекта намечен на март 2026 года.

  • Во время ближайшего перерыва на встречи сборных в марте этого года пройдут стыковые матчи отбора на Евро-2024.
  • Также запланированы стыковые игры отбора Кубка Америки-2024, плей-аут европейской Лиги наций, встречи квалификации ЧМ-2026 в Азии и КОНКАКАФ и финальный турнир Лиги наций КОНКАКАФ.

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Источник: официальный сайт ФИФА
Андорра Азербайджан Боливия Алжир ЮАР Болгария Монголия Танзания Кабо-Верде Экваториальная Гвинея Камбоджа Гайана Бруней Бермудские острова Гвинея Вануату Папуа - Новая Гвинея Шри-Ланка ЦАР Бутан
Комментарии (2)
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Таврида
1709019754
Более интересно что там с Израиловкой. ФИФА забанят подонков или на все убийства женщин и детей глаза закроет?
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