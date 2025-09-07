Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 Грузия дома победила Болгарию со счетом 3:0.
Первый гол у хозяев, оказавшийся победным в игре, забил Хвича Кварацхелия на 30-й минуте. Затем у Грузии отличились Ника Гагнидзе на 44-й и Жорж Микаутадзе на 65-й.
Грузия занимает 2-е место в группе E с 3 очками после 2 матчей. Болгария идет 4-й с 0 очков.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 6 тур
Грузия - Болгария - 3:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Кварацхелия, 30; 2:0 - Н. Гагнидзе, 44; 3:0 - Ж. Микаутадзе, 65.
Источник: «Бомбардир»