Бельгийский клуб проиграл 4-й финал Кубка подряд

Вчера, 09:58

«Юнион СЖ» победил «Андерлехт» со счетом 3:1 в финале Кубка Бельгии.

Матч проходил в Брюсселе. Основное время игры закончилось ничьей 1:1 – у «Юниона» забил Кевин Мак Аллистер на 74-й минуте, а у «Андерлехта» Михайло Цветкович на 82-й. Затем «Юнион» забил 2 гола в 1-м тайме дополнительного времени. Отличились Мохаммед Фусейни на 95-й и Кевин Родригес на 100-й.

«Андерлехт» проиграл 4-й подряд финал Кубка Бельгии, в котором принимал участие. Он уступал в решающем поединке в сезонах 2014/15, 2021/22 и 2024/25. В последний раз «Андерлехт» завоевал трофей в сезоне 2007/08. Всего он побеждал в Кубке 9 раз.

«Юнион СЖ» выиграл свой 4-й трофей за последние 3 сезона после побед в чемпионате, Кубке и Суперкубке Бельгии. До этого у клуба была пауза длиной 89 лет, когда он не выигрывал трофеев без учета турниров в низших дивизионах. Это 4-я победа в Кубке в истории «Юниона».

Бельгия. Кубок. Финал
Юнион СЖ - Андерлехт - 3:1 (0:0)

