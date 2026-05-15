История знает немало случаев, когда у футболиста было 3 гражданства. Все эти случаи имели место в прошлом веке, когда распадались государства (СССР, Югославия). Были игроки из других государств со своими неповторимыми историями.

Случай с Ахриком Цвейбой, который сыграл в свое время за сборные СССР (25 матчей), СНГ (1), Украины (1) и России (8), уникален. Но карьера Цвейбы продолжалась с 1983 по 2001 гг.

Сейчас ФИФА ужесточила правила изменения гражданства в футболе. Теперь после одной игры футболиста за сборную страны поменять спортивное гражданство практически нереально. Вот почему история четырех гражданств вратаря Никиты Хайкина заслуживает особого внимания.

Знакомьтесь, Никита Хайкин

На сегодняшний день Никита Хайкин является голкипером норвежского клуба “Буде-Глимт”. Официальная трансферная стоимость – 2 млн евро.

Карьера игрока на профессиональном уровне началась в 2016 году в Израиле. До 2018 года он сменил там две команды. В 2019 года перешел в “Буде Глимт” На три месяца в 2023 году отлучался в английский “Бристоль сити”, но вернулся в Норвегию.

Достижения вратаря:

обладатель Кубка Израиля;

4-кратный чемпион Норвегии;

полуфиналист ЛЕ-2024/25;

участник 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26 (в 1/16 его «Буде-Глимт» сенсационно обыграл “Интер”);

лучший российский игрок по числу матчей в еврокубках за сезон.

До 2026 года Никита Хайкин имел паспорта 3 государств: Израиля, России и Великобритании. А в апреле 2026 года вратарь получил норвежский паспорт. Предлагаем пойти по хронологии событий.

Гражданство Израиля

Родился Никита 11 июля 1995 года в израильском городе Нетания в русской семье. По праву рождения он и получил паспорт Израиля. Его бабушка и дедушка, со слов Никиты, до сих пор проживают в Израиле.

Через два года после рождения Никиты семья переезжает в Россию, где и прошло становление юного игрока.

Паспорт России

Поскольку родители Хайкина имели российское гражданство, он также стал обладателем паспорта РФ. Первые футбольные шаги юный вратарь делал в ФШМ “Торпедо” с 2002 по 2008 год. В 2009 году он проходил обучение в академии московского “Динамо”.

Отец Никиты – Илья Хайкин, занимаясь бизнесом в России, попал под уголовное преследование в 2003 году. Ему вменялось незаконное присвоение земель и сельхозпредприятий Подмосковья. Возможно, поэтому семья Хайкиных переехала в 2009 году в Великобританию.

Паспорт Великобритании

Через 10 лет жизни в Великобритании Никита Хайкин, как и положено по закону, стал обладателем паспорта и полноправным гражданином страны. За это время он прошел хорошую футбольную школу в академиях “Челси” (2009 – 2010), “Портсмута” (2010 – 2012) и “Рединга”(2012 – 2013).

Отсутствие паспорта мешало вратарю играть в Англии, поэтому он начал пробовать силы за рубежом. В 2013 – 2014 годах Хайкин был в составах молодежных команд португальского “Насьонала” и испанской “Марбельи”. В 2015-2016 годах играл в молодежках российских клубов “Мордовия” и “Кубань”.

Норвежская история

В любом виде спорта, тем более командном, важно найти свой коллектив. Таким коллективом для Никиты Хайкина стал “Буде-Глимт”.

Переезд в Норвегию оказался успешным для голкипера как в спортивном, так и в личном плане. Он встретил норвежскую девушку с русскими корнями и женился на ней. Семейный союз с Таней Левик, уроженкой Брянска, ускорил получение норвежского паспорта. Этот паспорт, по словам Никиты, нужен ему, чтобы “жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне». «Для нашей семьи это важно”, – говорит вратарь.

Хайкин нашел свою команду, а “Буде Глимт” нашел своего вратаря. Сегодня благодаря яркой игре вратаря о норвежской команде говорят во всей Европе.

За какую сборную играть

Если на клубном уровне к концу третьего десятка лет Хайкин стал заметной фигурой, то в составе национальных сборных еще ни разу не выступал. Проанализируем его потенциальные шансы во всех командах.

Израиль

Сборная Израиля наверняка не отказалась бы от услуг Никиты Хайкина. Первый номер в этой сборной – проблемная позиция. Один голкипер неровно выступает, защищая ворота сборной, второй не получает достаточной игровой практики в своем клубе. Но будет ли приглашение в сборную Израиля со спортивной точки зрения интересно ставшему востребованным вратарю?

Россия

За сборную России Хайкин провел несколько встреч. Но это были товарищеские игры и сборные были юношеская и молодежная. Приглашение в главную команду России вратарь получил в 2021 году. Но был в запасе и на поле не выходил.

Нужно учитывать то, что сборная России, как и российские клубы, отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. По этой причине вхождение в состав этой команды уже 30-летнего вратаря не просматривается.

Англия

Вхождение в состав этой сборной маловероятно. У английской команды длинная скамейка запасных. И вратарская позиция не является исключением.

Стоит также учитывать тот факт, что в Англии вратарь так и не смог заиграть. А это значит, что совместимость с философией английской футбольной сборной у Никиты Хайкина может быть не на высоте в критические моменты.

Норвегия

Этот вариант видится оптимальным. И паспорт игрок получил, и два сезона провел на высоком уровне. Играет в Норвегии давно и успешно, в хороших отношениях с ведущими игроками страны. Значит, взаимопонимание на поле будет присутствовать.

К тому же, летом нас ждет чемпионат мира. И сборная Норвегии имеет все шансы как минимум выйти из группы, где ей будут противостоять Франция, Сенегал и Ирак. И хоть у тренеров сборной хороший выбор голкиперов, Никита Хайкин имеет неплохие шансы попасть в состав. Пусть даже, для начала, третьим вратарем.