Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали

просто вауууу
потрясающий кубок как всегда выдает Африка
вот где футбол! а не в ваших любимых из-за советских времен, спартаках и динамо
Сборная Экваториальной Гвинеи впервые победила Мали. Это случилось в 1/8 финала Кубка Африки.
Это третий раз, когда Экваториальная Гвинея вышла в четвертьфинал турнира.
Кубок Африки. 1/8 финала
Мали – Экваториальная Гвинея – 0:0 (5:6 по пенальти)
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