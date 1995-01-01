Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали

Сборная Экваториальной Гвинеи впервые победила Мали. Это случилось в 1/8 финала Кубка Африки.

Это третий раз, когда Экваториальная Гвинея вышла в четвертьфинал турнира.

Кубок Африки. 1/8 финала

Мали – Экваториальная Гвинея – 0:0 (5:6 по пенальти)

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