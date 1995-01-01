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    Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали

    Сборная Экваториальной Гвинеи впервые победила Мали. Это случилось в 1/8 финала Кубка Африки.

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    Кубок Африки. 1/8 финала

    Мали – Экваториальная Гвинея – 0:0 (5:6 по пенальти)

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4332

      FENIX-SL 32 минуты назад

      просто вауууу
      потрясающий кубок как всегда выдает Африка
      вот где футбол! а не в ваших любимых из-за советских времен, спартаках и динамо

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