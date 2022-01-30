Кубок Африки. Сенегал обыграл Экваториальную Гвинею и в полуфинале встретится с Буркина-Фасо

Сенегал прошел в полуфинал Кубка Африки благодаря победе над Экваториальной Гвинеей. Сенегальцы не проигрывают в основное время 16 встреч подряд.

Сенегал впервые пропустил на этом турнире. Сухая серия длилась 417 минут.

В следующем раунде Сенегал сыграет с Буркина-Фасо.

Кубок Африки. 1/4 финала

Сенегал – Экваториальная Гвинея – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дьеду, 28; 1:1 – Буйла, 57; 2:1 – Куяте, 68; 3:1 – Сарр, 79.

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